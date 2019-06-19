Водитель маршрутки обалдел от такой наглости (ФОТО)

Шофера бросило в дрожь, когда он подъехал к остановке на Соколе.

В нашу рубрику, в которой мы вместе с читателями GOROD48 стараемся поставит на место автохамов, начали присылать фото и сами водители, причем – профессиональные.

Сегодняшние снимки отправил нам водитель маршрутки, который заметил вопиющую картину на автобусной остановке у сокольского Дворца культуры.

- Подъезжаю к остановке и мне буквально негде встать и высадить пассажиров, а люди не могут войти в автобус, потому что все кругом заставлено легковушками, - написал нам шофер.





Между тем пункт 12.4 Правил дорожного движения запрещает стоянку легковых авто на остановках общественного транспорта. Этот запрет распространяется на расстояние 15 метров от и до остановок.

Но в указанном месте водители собрались, чтобы купить кофе и пирожки в буфете, расположенном в остановочном павильоне, а такси и вовсе спокойно дожидалось клиентов, не обращая никакого внимания на помехи окружающим.

- Я сам водитель, но такая наглость очень сильно достает, - прокомментировал автор снимка.







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