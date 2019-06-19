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сегодня, 13:50

Водитель маршрутки обалдел от такой наглости (ФОТО)

19 2630
#Автохамы #машины #парковки
3
Водитель маршрутки обалдел от такой наглости (ФОТО)

Шофера бросило в дрожь, когда он подъехал к остановке на Соколе.

В нашу рубрику, в которой мы вместе с читателями GOROD48 стараемся поставит на место автохамов, начали присылать фото и сами водители, причем – профессиональные.

Сегодняшние снимки отправил нам водитель маршрутки, который заметил вопиющую картину на автобусной остановке у сокольского Дворца культуры.

- Подъезжаю к остановке и мне буквально негде встать и высадить пассажиров, а люди не могут войти в автобус, потому что все кругом заставлено легковушками, - написал нам шофер.

1.jpg

Между тем пункт 12.4 Правил дорожного движения запрещает стоянку легковых авто на остановках общественного транспорта. Этот запрет распространяется на расстояние 15 метров от и до остановок.

Но в указанном месте водители собрались, чтобы купить кофе и пирожки в буфете, расположенном в остановочном павильоне,  а такси и вовсе спокойно дожидалось клиентов, не обращая никакого внимания на помехи окружающим.

- Я сам водитель, но такая наглость очень сильно достает, - прокомментировал автор снимка.

3.jpg

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

19 2630
#Автохамы #машины #парковки
3

Комментарии (19)

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Алексей. А

5 минут назад
А вот кому рассказывать о правилах, но только не маршручикам и маницупалам. Они у нас самые грамотные, чисто по правилам.
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02

6 минут назад
Ольга а где ? Можно по любому вопросу сейчас задавать ! Туева хуча силовиков всех мастей , чинуш , надзирателей в стране , а порядка нет
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панаслоник

8 минут назад
в отпуске . оптимизация ГИБДД
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..

8 минут назад
Не трындите 5 мир можно, и где там остановка, знак и разметка показывающую зону, а у нас этого нет.
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Ольга

15 минут назад
А где служба ДПС? почему не штрафуют за нарушение правил? причём, всех, без двойных стандартов.
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Если такое

20 минут назад
происходит,то надо ликвидировать кофейни и всякие прочие забегаловки а попавшиеся водители должны быть наказаны максимальными штрафами .
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valerafromsplus

25 минут назад
Ещё голуби виноваты! Гуляют в кармане.
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Это наша страна!!!

40 минут назад
Каждое утро такое наблюдаю у остановки ул. Театральная со стороны лестницы. Все чиновники администрации города припарковались на выделенной полосе для автобусов. Водители автобусов высаживают пассажиров прямо на проезжей части дороги.
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38

41 минуту назад
кто дал разрешение на эти кофейни на остановках ? Белокопытова одобряет ! Это МСП !
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Это же мы сами

47 минут назад
Приезжайте на ост. Пл. Плеханова на ул. того же самого Плеханова. На остановке общ. тр-та кто угодно: легковушки, Газели с такими же новыми кофееманами в сланцах и шортах, по 2-3-4 штуки. Автобусу часто не подъехать к тротуару. Но тот кто дал разрешение на эти кофейни на остановках, тот на общ. тр-те последний раз ездил в 5-м классе. Он об этом и не подозревает, а покинуть кресло ему и в голову не придет!
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