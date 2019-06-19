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Липецкая вечЁрка: ликвидация пивнушек, арест бизнесмена и смартфон-гриль

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#обзор #события #вечёрка
Липецкая вечЁрка: ликвидация пивнушек, арест бизнесмена и смартфон-гриль

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 19 июня.

Сегодня липчане активнее всего интересовались арестом крупного бизнесмена. Утром в Правобережном районном суде Липецка продолжилось слушание об избрании меры пресечения управляющему директору ООО «ЛТК «Свободный Сокол» Антону Бабуцидзе. Перед началом процесса у здания суда собрались работники ЛТК «Свободный Сокол» с плакатами в защиту своего директора, но поддержка белых воротничков потерпела фиаско: Бабуцидзе отправили под домашний арест. Отбывать его бизнесмен будет в квартире в центре Липецка. Бизнесмену и его партнеру вменяют мошенничество на 415 млн рублей.

Более двух сотен комментариев читатели оставили под сообщением «Пивные в жилых домах Липецка могут оказаться вне закона». Над тем - окажутся или нет – поразмышляют депутаты областного Совета. Проработать вопрос им поручил Игорь Артамонов.

Пока слуги народа будут думать о пивнушках, аналитики национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» будут рассуждать о бедности липчан. И думать – как же исправить положение. Исследователям надо придумать как искоренить в Липецкой области социальное иждивенчество и стимулировать бедняков брать судьбу в свои руки и нести за себя ответственность.

…И на десерт. Липчанка погрела смартфон в микроволновке и потребовала от магазина новый телефон. После того, как продавец отказал женщине менять аппарат, покупательница пошла в суд. Дело ясное: сам смартфон стоит более 56 000 рублей, а со всеми штрафами и неустойками истица хотела получить не менее 100 000 рублей. Выгорела ли схема? Читайте здесь.
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#обзор #события #вечёрка

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