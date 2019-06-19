Липчанка погрела смартфон в микроволновке и потребовала от магазина новый телефон

Точки над «i» расставила дополнительная судебная экспертиза.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителей. С претензиями к салону мобильных телефонов обратилась жительница Липецка. Женщина сетовала на то, что продавец отказывается заменить ей плохой мобильник или вернуть заплаченные за него деньги.



Как указано в материалах суда, липчанка в начале прошлого года купила мобильный телефон за 56 960 рублей. Гарантия на товар составляла 12 месяцев. К концу ноября женщина заметила, что перестала работать подсветка экрана, а динамик телефона начал шипеть. Липчанка сдала сотовый телефон в гарантийный ремонт. Эксперты осмотрели телефон: на плате аппарата были следы горения — следствия механического повреждения. Они могли быть получены только в ходе неправильной эксплуатации. Аппарат ремонтировать не стали и вернули его липчанке. Женщина через суд потребовала взыскать с магазина стоимость товара, неустойку в 25 632 рубля, штраф, судебные расходы в 25 000 рублей.



В ходе судебного следствия была назначена дополнительная экспертиза. Эксперты установили, что дорогой мобильник грели в … микроволновой печи. Представитель истца объяснил, что в инструкции по эксплуатации смартфона не указано, что его нельзя помещать в микроволновую печь.



Суд отклонил иск женщины, так как неисправности телефона носят эксплуатационный характер, то есть произошли по вине самого потребителя. Суд также обязал липчанку заплатить за экспертизу телефона 10 837 рублей.

