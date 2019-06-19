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Липчанка погрела смартфон в микроволновке и потребовала от магазина новый телефон

17 1859
#права потребителя
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Липчанка погрела смартфон в микроволновке и потребовала от магазина новый телефон

Точки над «i» расставила дополнительная судебная экспертиза.

Октябрьский районный суд Липецка рассмотрел гражданский иск о защите прав потребителей. С претензиями к салону мобильных телефонов обратилась жительница Липецка. Женщина сетовала на то, что продавец отказывается заменить ей плохой мобильник или вернуть заплаченные за него деньги.

Как указано в материалах суда, липчанка в начале прошлого года купила мобильный телефон за 56 960 рублей. Гарантия на товар составляла 12 месяцев. К концу ноября женщина заметила, что перестала работать подсветка экрана, а динамик телефона начал шипеть. Липчанка сдала сотовый телефон в гарантийный ремонт. Эксперты осмотрели телефон: на плате аппарата были следы горения — следствия механического повреждения. Они могли быть получены только в ходе неправильной эксплуатации. Аппарат ремонтировать не стали и вернули его липчанке. Женщина через суд потребовала взыскать с магазина стоимость товара, неустойку в 25 632 рубля, штраф, судебные расходы в 25 000 рублей.

В ходе судебного следствия была назначена дополнительная экспертиза. Эксперты установили, что дорогой мобильник грели в … микроволновой печи. Представитель истца объяснил, что в инструкции по эксплуатации смартфона не указано, что его нельзя помещать в микроволновую печь.

Суд отклонил иск женщины, так как неисправности телефона носят эксплуатационный характер, то есть произошли по вине самого потребителя. Суд также обязал липчанку заплатить за экспертизу телефона 10 837 рублей.
17 1859
#права потребителя
1

Комментарии (17)

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Давид

11 минут назад
Бландинка точно.
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Анна

11 минут назад
Надо к производителям иск предъявлять
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Манагер

13 минут назад
Анна, Это часом не ты героиня сие публикации?
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Манагер

14 минут назад
Представляю, если она зайдет сюда в коменты и почитает-какая ее реакция будет.
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Анна

15 минут назад
Если нем указано,что нельзя это делать,то решение суда незаконное
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да

23 минуты назад
на хитрую жопу болт с резьбой всегда на найдеться
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Серега

31 минуту назад
Уххааха ржу не могу, вот это клуши стали...
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Люди-придурки

39 минут назад
Вам,что надо ещё писать в инструкции-не кидать в огонь, воду,об пол,не бить твердыми предметами?совсем йопнулись
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Треф

39 минут назад
Всё равно как её папа потребовал бы от роддома заменить бракованную на голову дочь на здоровую.
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Народ

43 минуты назад
Человеку захотелось новый телефон, этот ей надоел. Почему не вошли в её положение. Так же сдают обувь, отдирая подошву.
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