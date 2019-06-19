сегодня, 09:06
Бедностью в Липецкой области займется «Высшая школа экономики»
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» выиграл тендер исследование причин бедности в Липецкой области и составление плана борьбы с ней. Электронный аукцион проводило управление социальной защиты населения администрации Липецкой области. Исследование обойдется бюджету области в 6,3 миллиона рублей.
В рамках исследования предстоит оценить региональные меры социальной поддержки бедных и предложить варианты финансирования малоимущих. Аналитикам нужно разработать предложения по изменениям в системе социальной защиты в Липецкой области, обеспечивающим сокращение бедности населения. Возможно, эксперты сойдутся во мнении, что поддержка должна быть строго адресной.
Кроме того, эксперты постараются разработать предложения по созданию социального контракта. Это механизм государственной поддержки, когда в нее включается и сам получатель выплат. Исследователям надо придумать как искоренить в Липецкой области социальное иждивенчество и стимулировать бедняков брать судьбу в свои руки и нести за себя ответственность. Также аналитики разработают методику расчета показателей регионального мониторинга бедности населения.
Напомним, ранее председатель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявлял, что в рамках эксперимента в Липецкой области протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности. Пилотный проект будет запущен еще в семи регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.
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