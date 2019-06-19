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Бедностью в Липецкой области займется «Высшая школа экономики»

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#бедность #тендер
Бедностью в Липецкой области займется «Высшая школа экономики»

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» выиграл тендер исследование причин бедности в Липецкой области и составление плана борьбы с ней. Электронный аукцион проводило управление социальной защиты населения администрации Липецкой области. Исследование обойдется бюджету области в 6,3 миллиона рублей.

ВШЭ проведет исследование «Экспертно-аналитическое сопровождение Липецкой области в реализации пилотного проекта, направленного на сокращение бедности населения за счет развития системы социальной защиты населения в Липецкой области».

В рамках исследования предстоит оценить региональные меры социальной поддержки бедных и предложить варианты финансирования малоимущих. Аналитикам нужно разработать предложения по изменениям в системе социальной защиты в Липецкой области, обеспечивающим сокращение бедности населения. Возможно, эксперты сойдутся во мнении, что поддержка должна быть строго адресной.

Кроме того, эксперты постараются разработать предложения по созданию социального контракта. Это механизм государственной поддержки, когда в нее включается и сам получатель выплат. Исследователям надо придумать как искоренить в Липецкой области социальное иждивенчество и стимулировать бедняков брать судьбу в свои руки и нести за себя ответственность. Также аналитики разработают методику расчета показателей регионального мониторинга бедности населения.

Напомним, ранее председатель Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов заявлял, что в рамках эксперимента в Липецкой области протестируют автоматическую технологию выявления граждан, которые живут за чертой бедности. Пилотный проект будет запущен еще в семи регионах страны: Кабардино-Балкарии, Татарстане, Приморском крае, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областях.
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#бедность #тендер

Комментарии (25)

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Липчанин

1 минуту назад
Такие день тратить не разумно, что происходит ?!! Могли бы нуждающимся раздать, больше пользы.
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исус

16 минут назад
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Вопрос

19 минут назад
Странно , почему Л48 не пишет о тех , кого могут признать мнимыми бедными и лишить всех существующих льгот под видом распределения на других!!! Кому в голову пришло убирать льготы у человека имеющего сад - т.к. имеющим участок в доход хотят поставить огурцы и помидоры выращиваемые на нем. У кого старенькое авто - убрать льготы , т.к. пусть зарабатывает на авто. С лишними метрами по жилью ситуация аналогичная. Живешь один в двушке- трешке , убрать льготы , а ты комнаты в аренду сдавай. По моему инициаторы проекта думают не о том , что бы бедным помочь и О ТОМ СКОЛЬКО МОЖНО ЕЩЁ С БЕДОЛАГ ОТЖАТЬ!!! ВЛАСТЬ ДАЖЕ НЕ СКРЫВАЕТ СВОИХ НАМЕРЕНИЙ !!!!!
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Рикитави

38 минут назад
А надо выявлять так. доход семьи из 4-х человек 50000 делим на 4 получаем 12500 на одного , прожиточный допустим 10000 умножаем на 4 получаем 40000. 50000 минус 40000 получаем 10000. Вот пусть с этой суммы берут все налоги , оплату ЖКХ, мед. страховки, прочие обязательные платежи. ВОТ ОНИ ПОДЕРУТСЯ.
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паша

44 минуты назад
Такаярастакая, бедность бывает двух типов: относительная и абсолютная. Абсолютная это когда человек голодает или живет в холодном доме потому что нечем топить. А относительная - это когда большинство людей есть колбасу а ты себе только макарошки можешь позволить (например, отпуск у моря очень мало кто может себе позволить - так что это не будет критерием бедности в россии - это роскошь)
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паша

50 минут назад
и без всяких исследований ясно: причина в беззаконии в стране и при чем на всех уровнях - бедные по немного воруют и дают мелкие взятки, богатые по большому воруют и дают огромные откаты. больше всего мне не нравится когда бедные полностью отказываются брать на себя ответственность и говорят 'рыба гниет с головы'
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гостья

52 минуты назад
Не нужны, эти социальные выплаты в конечном итоге приведут к обратному эффекту, что людям будет выгоднее не работать)))) а то получится, что , кто работает официально фактически будет менее обеспеченным, чем тот, кому льготы будут платить))) Как с пенсиями, люди отработавшие всю жизнь на заводе или на стройке получают столько же, сколько те, кто и не работал)))
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Ку

53 минуты назад
Это прорыв. В липе придумали как дернуть из бюджета 6 лямов. А потом будут делиться опытом.
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Такаярастакая

55 минут назад
Бедность была всегда в нашей стране. Когда подрастали, были в домах разных семей. И у работающих на НЛМК было очень скромно, и у тех, кто работал на низкооплачиваемой работе и у самозанятых. Всегда прилично было у врачей, работников торговли. У начальников вечный беспорядок, у многодетных...действительно было бедно. Сейчас времена другие или люди другие в эти времена. Можно бедным быть все иметь, кроме поездки к морю, или дом упакован, а холодильник пустой, а кто-то дико на коммуналке экономит. Какие критерии определяют бедного человека?
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Статист

55 минут назад
А куда бедные ; работы валом, получаем по 39.99. Ведь по статистики именно так. ЧТОТО вы липчане ерунду несёт.
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