Общество

сегодня, 13:01

В честь липецких выпускников прогремит салют

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#выпускной бал
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В честь липецких выпускников прогремит салют

Об этом председатель департамента образования Александр Мочалов рассказал на совещании у заместителя главы Липецка Евгения Павлова. 

Как известно, городской праздник «Липецкие зори» пройдет 25 июня на площади Ленина-Соборная. Праздничная программа стартует в 19.30. 

Обеспечение безопасности выпускников стало главной темой совещания, на котором присутствовали представители УМВД города и области, здравоохранения, МЧС, ГО и ЧС. На площади будут дежурить машины скорой помощи, пожарная бригада, сотрудники полиции обеспечат общественный порядок. В этот день движение транспорта будет ограничено: с 17.30 до 23.00 будут частично перекрыты улицы Зегеля и Интернациональная, Плехановский спуск, с 22.00 до 22.10 - улица Ленина от пересечения с улицей Зегеля до пересечения с улицей Желябова и Петровский спуск, с 18.00 – въезды на Набережную. Вход на мероприятие для выпускников, как и в прошлом году, будет осуществляться по специальным браслетам, также пройти за ограждение смогут педагоги и аккредитованные представители СМИ.

Традиции проведения городского выпускного в Липецке более 50 лет. С недавних пор «Липецкие зори» проходят в обновленном формате: праздничная программа включает пре-пати и основное действие, которое завершается сюрпризом для выпускников. В этом году организаторы приготовили особенный подарок - красочный салют. 

1252
#выпускной бал
1

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