Житель Грязей откопал на огороде череп

Страшную находку сделал на своем приусадебном участке по улице Фролова житель Грязей. 16 июня во время земляных работ он нашел фрагмент человеческого черепа.



Как попал фрагмент человеческого скелета на огород грязинца и кому он принадлежал выясняют сотрудники правоохранительных органов.

