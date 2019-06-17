Происшествия

22 минуты назад

Житель Грязей откопал на огороде череп

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Житель Грязей откопал на огороде череп
Страшную находку сделал на своем приусадебном участке по улице Фролова житель Грязей. 16 июня во время земляных работ он нашел фрагмент человеческого черепа. 

Как попал фрагмент человеческого скелета на огород грязинца и кому он принадлежал выясняют сотрудники правоохранительных органов.
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Комментарии (2)

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Александр Баранов

2 минуты назад
Бедный Ёрик.
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lugov

4 минуты назад
Зря дядька череп в полицию. принес. Ведь будет, как у классика: — Недавно на моём лугу случайно выкопали скелет, и судебные врачи заявили, что этот человек сорок лет тому назад скончался от удара каким-то тупым орудием по голове. Мне тридцать восемь лет, а меня посадили, хотя у меня есть свидетельство о крещении, выписка из метрической книги и свидетельство о прописке. "Приключения бравого солдата Швейка".
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