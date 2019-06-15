Общество

20 минут назад

Кроме кваса борцы с уличной торговлей унесли 10 кг фруктов

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#Уличная торговля #проверки #квас
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Кроме кваса борцы с уличной торговлей унесли 10 кг фруктов

На автодорогах под Липецком осмеливались торговать напитками.

Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики достигли очередных успехов в борьбе с уличной торговлей.

Основной «удар» бескомпромиссные бойцы на этот раз нанесли по окружной трассе Липецк - Тамбов и Елецкому шоссе, поскольку у них была информация, что неустановленные личности осуществляют торговлю прохладительными напитками вдоль дороги.

В итоге несколько продавцов попались на этом нарушении, и на них составили протоколы об административном правонарушении. Весь товар был изъят – 10 бочек (кег) с квасом и лимонадом, а также около 10 килограммов овощей и фруктов.

Борьба с уличной торговлей ведется в Липецкой области с 2011 года.

Фото nsk-news24.ru

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#Уличная торговля #проверки #квас
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Комментарии (5)

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Мда

2 минуты назад
Одеты обуты. При квасе. Счас ещё при жратве. Рай а не работа.
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Соседу

5 минут назад
Дятел ты, потому и жить долго не будешь.
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777

7 минут назад
паша, это было 3года назад Срок уже истек. Никто его не посадит
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сосед

9 минут назад
Опубликуйте телефон бойцов с уличной торговлей. Будем сообщать где находятся барыги.
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паша

9 минут назад
а как насчет борьбы с коррупцией? 10 кг фруктов конфисковать у пенсионера и я могу - вы попробуйте посадить сына королева который в зоне 40 км час сбил насмерть пешехода на скорости 100 плюс
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