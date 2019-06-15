20 минут назад
Кроме кваса борцы с уличной торговлей унесли 10 кг фруктов
На автодорогах под Липецком осмеливались торговать напитками.
Сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики достигли очередных успехов в борьбе с уличной торговлей.
Основной «удар» бескомпромиссные бойцы на этот раз нанесли по окружной трассе Липецк - Тамбов и Елецкому шоссе, поскольку у них была информация, что неустановленные личности осуществляют торговлю прохладительными напитками вдоль дороги.
В итоге несколько продавцов попались на этом нарушении, и на них составили протоколы об административном правонарушении. Весь товар был изъят – 10 бочек (кег) с квасом и лимонадом, а также около 10 килограммов овощей и фруктов.
Борьба с уличной торговлей ведется в Липецкой области с 2011 года.
Фото nsk-news24.ru
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