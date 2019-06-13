Погода в Липецке

11 минут назад

Погода в Липецкой области пришла в норму

2 151
#дожди
Погода в Липецкой области пришла в норму

14 июня погода в Липецкой области будет комфортной и сухой. Днем 15 июня через территорию региона пройдет холодный фронт — местами вместе с ним пройдут небольшие и умеренные дожди. 

16 июня днем обойдется без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем составит от 22 до 27 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов тепла.

День 14 июня стал самым теплым в Липецке в 1998 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 6 градусов тепла.

2 151
#дожди

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Жара до приступа.

5 минут назад
Следующая неделя полная жопа, хуже этой.
ответить

тишина

8 минут назад
холодно стало.
ответить

Еще в рубрике

Антициклон принесет в Липецкую область кратковременные грозовые дожди
11
Антициклон принесет в Липецкую область кратковременные грозовые дожди

10.06.2019 16:41

Погода в Липецке
Грозовые дожди не повлияют на жару: в Липецкой области до +33
#жара
5
Грозовые дожди не повлияют на жару: в Липецкой области до +33

09.06.2019 17:08

Погода в Липецке
Спасатели: всю следующую неделю в Липецке аномально-жарко
#жара
6
Спасатели: всю следующую неделю в Липецке аномально-жарко

08.06.2019 19:55

Погода в Липецке
В Липецкой области короткие дожди с грозами и до +32
#дожди
8
В Липецкой области короткие дожди с грозами и до +32

08.06.2019 17:07

Погода в Липецке
В Липецкой области сухо и до +32
#жара
10
В Липецкой области сухо и до +32

06.06.2019 17:13

Погода в Липецке
В Липецкую область приходит 30-градусная жара
#жара
1
В Липецкую область приходит 30-градусная жара

05.06.2019 17:03

Погода в Липецке