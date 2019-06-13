Погода в Липецкой области пришла в норму

14 июня погода в Липецкой области будет комфортной и сухой. Днем 15 июня через территорию региона пройдет холодный фронт — местами вместе с ним пройдут небольшие и умеренные дожди.

16 июня днем обойдется без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 17-19 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июня в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 6 до 11 градусов тепла, днем составит от 22 до 27 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов тепла.



День 14 июня стал самым теплым в Липецке в 1998 году, тогда в городе было +35 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1926 году – 6 градусов тепла.



