Общая победа

Долгожданный участок, пригодный для строительства дома, получила многодетная семья Поповых, воспитывающая ребенка-инвалида. Липчане вдесятером ютились в небольшом доме в Липецком районе и давно мечтали построить свой собственный.

Поповы уже были близки к исполнению мечты, но оказалось, что участок, выделенный многодетной семье по государственной программе, находится в месте непригодном для строительства. Там нет ни коммуникаций, ни дорог. Чтобы получить участок в городской черте, семья зарегистрировалась в Липецке. Однако им объяснили, что вместо первых в очереди, они оказались под номером 4616. В такой ситуации свой участок Поповы получили бы через 10-20 лет.

За помощью многодетная семья обратилась к депутату горсовета Александру Афанасьеву. Он помог получить положенный по закону участок, очередь на который Поповы уже отстояли.







- Хорошие государственные инициативы зачастую «убиваются» на местах за счет пресловутого человеческого фактора. А цена такой ошибки - судьба человека или целой семьи. Поповы получили ошибочную консультацию и просто могли опустить руки. При этом говорить, что государство их не поддерживает. Такого допустить нельзя. Мы часто видим, что на государственном уровне принимаются правильные, хорошие решения, которые, действительно, помогают людям. Важно, что бы все эти инициативы не уходили в никуда, - отметил депутат Афанасьев.

Анастасия Попова, мама троих детей, пришла на прием к депутату, чтобы поблагодарить его. Теперь у семьи большие планы на будущее – их ждет большая стройка и жизнь в собственном доме.



"PR"

