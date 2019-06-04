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В Ельце ищут хулиганов, устроивших забег по машинам

2 931
#хулиганство
В Ельце ищут хулиганов, устроивших забег по машинам

У машин помяты капоты и крыши

"В ночь с 1 на 2 июня неизвестный устроил пробежку по машинам, припаркованным с торца дома 127а на улице Коммунаров. Автомобилям причинен материальный ущерб (помяты крышы и капоты)", говорится в сообщении подписчика сообщества "Мой Елец | Новости"

Один из пострадавших ищет участников забега и просит откликнуться свидетелей. 

2 931
#хулиганство

Комментарии (2)

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гостья

23 минуты назад
а машинки в положенном хоть месте стояли? а то может какой спортсмен перепутал с беговой дорожкой
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Чип

27 минут назад
Наверное проигрался в шахматы.
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