Происшествия
сегодня, 14:17
В Ельце ищут хулиганов, устроивших забег по машинам
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У машин помяты капоты и крыши
"В ночь с 1 на 2 июня неизвестный устроил пробежку по машинам, припаркованным с торца дома 127а на улице Коммунаров. Автомобилям причинен материальный ущерб (помяты крышы и капоты)", говорится в сообщении подписчика сообщества "Мой Елец | Новости"
Один из пострадавших ищет участников забега и просит откликнуться свидетелей.
Один из пострадавших ищет участников забега и просит откликнуться свидетелей.
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