Происшествия

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24-летний парень погиб, спасая ребенка

19 5209
#происшествия на воде
24-летний парень погиб, спасая ребенка

2 июня в селе Плавица Добринского района при спасении 6-летнего мальчика погиб 24-летний парень. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на берегу местного пруда отдыхали несколько семей. Ребенок одной из них зашел в воду и начал тонуть. На его спасение бросился 24-летний парень. 6-летнего мальчика удалось спасти, а вот мужчина погиб.
19 5209
#происшествия на воде

Комментарии (19)

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Ухо

6 минут назад
Очевидец, ну что вы, это не громко для полосы. Любая ложь лишь бы громко звучала - весь принцип продажной прессы)
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Да уж

10 минут назад
берёг бы свою жизнь ведь жизнь это самое дорогое что у нас есть
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Дима

11 минут назад
Парень утонул спасая ребёнка, вы, что комментаторы, охренели!
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гость

21 минуту назад
Не будет счастья, мозгов нет совсем?
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Ну и дурак

24 минуты назад
О своих бы родителях подумал лучше!
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Не будет счастья

25 минут назад
Мамаше и этому ребенку,за то мои отняли жизнь ! Где были родители ?????Из за них погиб человек!!!!
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Не будет счастья

27 минут назад
Мамаше и этому ребенку,ща то мои отняли жизнь ! Где были родители ?????Из них погиб человек!!!!
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Вот да!

29 минут назад
Петровский мост, мне тоже непонятно
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Гость

31 минуту назад
Очевидец молодец а то правда пишут чушь
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Гость

34 минуты назад
Жалко Колю такой молодой царство небесное земля пухом
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