24-летний парень погиб, спасая ребенка

2 июня в селе Плавица Добринского района при спасении 6-летнего мальчика погиб 24-летний парень.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на берегу местного пруда отдыхали несколько семей. Ребенок одной из них зашел в воду и начал тонуть. На его спасение бросился 24-летний парень. 6-летнего мальчика удалось спасти, а вот мужчина погиб.

