Происшествия
сегодня, 08:56
24-летний парень погиб, спасая ребенка
19 5209
2 июня в селе Плавица Добринского района при спасении 6-летнего мальчика погиб 24-летний парень.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, на берегу местного пруда отдыхали несколько семей. Ребенок одной из них зашел в воду и начал тонуть. На его спасение бросился 24-летний парень. 6-летнего мальчика удалось спасти, а вот мужчина погиб.
19 5209
Ухо
Да уж
Дима
гость
Ну и дурак
Не будет счастья
Не будет счастья
Вот да!
Гость
Гость