В споре «железных людей» в Липецке рекорды ставила даже 56-летняя дама (ФОТО)

В нашем городе прошел Кубок России по силовому троеборью.

В Липецке прошел Кубок России по пауэрлифтингу и его отдельным движениям по версии «Национальной Ассоциации Пауэрлифтинга» (НАП).

Как рассказали GOROD48 организаторы соревнований, на помост вышли 87 «самых-самых» силачей России из Липецкой, Воронежской, Московской, Белгородское, Владимирской областей и Краснодарского края. Экзотики турниру добавил воронежский студент Алхенди Самер Ахмед из Ирана. Занявший 2-е место в подъеме штанги на бицепс в весовой категории до 82,5 кг.

Липецкие «лифтеры» не только не остались без медалей в своих родных стенах, но и заняли первое место в командном зачете.







Так, в жиме лежа без специальной экипировки, помогающей немного увеличить результат, абсолютным победителем стал липчанин Максим Пыткин.

Сначала он выиграл соревнования в весовой категории до 90 кг, выжав штангу весом в 215 кило. Затем по специальному коэффициенту Шварца/Мэлоуна (учитывает собственный вес, возраст и результат спортсмена) Пыткин был объявлен победителем и в «абсолютке» т.е. среди всех участников.

Максим Пыткин – мастер спорта международного класса по версии WRPF и «Союза пауэрлифтеров России». А показанный в Кубке России результат позволил ему выполнить норматив МСМК и по версии НАП.







Президент липецкой областной федерации пауэрлифтинга и один из организаторов соревнований Денис Григорьев (справа).



Пыткин выиграл соревнования и в жиме лежа в специальной софт-экипировке. В своем весе до 90 кг он осилил вес в 270 кг. В абсолютном зачете это 2-й результат вслед за победителем в категории до 110 кг Дмитрием Василенко из Москвы – 342,5 кг. Третье место в абсолютном зачете здесь занял воронежец Александр Ольховский (категория до 110 кг, результат – 290 кг). В этом виде программы победитель и призеры получали денежные премии: соответственно 7, 5 и 3 тысячи рублей.







В становой тяге без экипировки абсолютным чемпионом стал липчанин Юрий Волынчиков, который в весовой категории до 125 кг справился со штангой в 290 кило.

В подъеме штанги на бицепс «абсолютку» выиграл еще один наш земляк Владислав Комаров (категория 82,5 кг, результат 75 кг).







Владислав Комаров.



В народном жиме абсолютным чемпионом стал липчанин Михаил Томилин, который штангу, равную собственному весу (92,5 кг) поднял вверх 46 раз. Это норматив «международника».

Результаты некоторых спортсменов поражают – например, «Железной бабушки липецкого спорта» Елены Макаровой. 56-летняя спортсменка при собственном весе в 60 кг в жиме лежа в софт-экипировке справилась со штангой вдвое тяжелее ее самой – 120 кг, что принесло ей победу и звание мастера спорта международного класса, а также законное место среди «легенд» - «Элита НАП».

Среди ветеранов (40 лет и старше) в пауэрлифтинге победу одержал липчанин Владимир Берестнев, а в открытой возрастной группе «золотую» медаль за троеборье получил Максим Корников.







По результатам липецкого турнира 8 спортсменов выполнили нормативы мастеров спорта международного класса по версии НАП, 17 – мастеров спорта. Четыре человека выполнили высший норматив «Элита НАП».



Кубок липчанам за победу в командном зачете. На 2-м месте команда Воронежа, на третьем - атлеты из Тамбова.

