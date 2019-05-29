Спорт

57 минут назад

Липчанин выиграл полупрофессиональный бой у чемпиона Азии по тайскому боксу (ФОТО)

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#Тайский бокс
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Липчанин выиграл полупрофессиональный бой у чемпиона Азии по тайскому боксу (ФОТО)

Пока это самый громкий успех наших бойцов муай-тай.

24-летний Илья Толмачев из Липецка выиграл свой третий полупрофессиональный бой по тайскому боксу в Воронеже. При этом Илья впервые встретился на ринге с соперником из-за рубежа.

Турнир «Один на дин» в «столице Черноземья» включал в себя шесть встреч, в которых на ринг выходили спортсмены из Липецка, Воронежа, Орла, подмосковного Серпухова, а также бойцы сборной Узбекистана.

Единственный липецкий участник Илья Толмачев боксировал в заключительном шестом бою с весьма титулованным противником.

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Узбексикй боец коллекционирует чемпионские пояса.

Бакхордирджон Шаобдукадиров является чемпионом Узбекистана по кикбоксингу-2014 (версия WAKO), а самое главное – чемпионом Азии по тайскому боксу (Asia WKL Muay Thai-2016, Таиланд). Статистика боев узбека впечатляет: 53 поединка, 39 побед.

Показатели липчанина были скромнее: всего два боя на полупрофессиональном ринге и две победы.

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Толмачев перед боем.

Бой начался с того, что грозный Шаобдукадиров обрушил на липчанина град ударов, но Толмачев оказался к этому готов.

- Узбек пытался использовать свои сильные стороны, он вообще – очень хороший ударник, - говорит тренер липецкого бойца Владимир Куприянов, - Поэтому я просил Илью сокращать дистанцию и чаще идти в клинч, лишая противника пространства. Здесь уже соперник чувствовал себя не так комфортно.

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В итоге липецкий план на бой сработал: чемпион Азии в ближнем бою оказался не столь силен, и однажды, не выдержал «объятий» нашего бойца, травмировал плечо. Итог – победа Толмачева в первом раунде техническим нокаутом.

Тайский бокс в Липецке развивается сравнительно недавно, но наши бойцы вновь доказали, что способны добиваться успеха. Правда, Толмачеву, у которого теперь статистика боев на полупрофессиональном ринге: 3 победы из трех, придется сделать небольшую паузу в карьере. Выпускника ЛГТУ летом должны призвать в вооруженные силы.

Но тренер Владимир Куприянов продолжает формировать команду, которая уже не просто пробует силы в турнирах в соседних городах, но и иногда одерживает громкие победы.

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#Тайский бокс
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Комментарии (2)

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Всякие ,там ,Тынцевы

21 минуту назад
и ментовские отдыхают в сторонке
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Илхом-джан красава!!!!

23 минуты назад
Вот, настоящий спортсмен-боец,не то,что всякие "типа менты-шкенты".Так держать,Илюха!
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