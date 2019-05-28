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16 минут назад
«Закладчицу» наркотиков, орудовавшую в Липецкой области, приговорили к 7 годам лишения свободы
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Наркосбытчица охватила два региона – Орловскую и Липецкую области. Причем, наркотики от дилеров получала в Липецке.
Жительница города Ливны Орловской области искала работу в Интернете, и наткнулась в приложении «Telegram» на предложение о сбыте наркотиков.
«Девушку не смутило то, что она общается с неизвестными лицами. Финансовый интерес был сильнее», пишет издание «Уездный город Ливны». И девушка согласилась распространять наркотики в Липецкой и Орловской областях. Это она делала бесконтактным способом через так называемые закладки.
19 сентября 2018 года девушка совместно с неустановленным лицом незаконно приобрели наркотическое средство в количестве не менее 0,54 гр. на территории Липецка с целью последующего его сбыта.
Вернувшись в Ливны на следующий день, она поместила наркотик в тайник на клумбе на улице Дзержинского. Порошок был в сосуде цилиндрической формы. Затем, связавшись по электронной переписке с покупателем, сообщила ему о месте нахождения тайника. 29 сентября около 21часов 30 минут покупатель извлек сосуд с наркотическим средством. Однако рядом дежурили сотрудники полиции, которые задержали наркомана прямо возле закладки.
Аналогичным способом девушка и неустановленное лицо, дважды осуществили незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере, а также две попытки сбыта указанного наркотического средства в значительном размере.
Суд признал её виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере и назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Фото: www.uezdny-gorod.ru
«Девушку не смутило то, что она общается с неизвестными лицами. Финансовый интерес был сильнее», пишет издание «Уездный город Ливны». И девушка согласилась распространять наркотики в Липецкой и Орловской областях. Это она делала бесконтактным способом через так называемые закладки.
19 сентября 2018 года девушка совместно с неустановленным лицом незаконно приобрели наркотическое средство в количестве не менее 0,54 гр. на территории Липецка с целью последующего его сбыта.
Вернувшись в Ливны на следующий день, она поместила наркотик в тайник на клумбе на улице Дзержинского. Порошок был в сосуде цилиндрической формы. Затем, связавшись по электронной переписке с покупателем, сообщила ему о месте нахождения тайника. 29 сентября около 21часов 30 минут покупатель извлек сосуд с наркотическим средством. Однако рядом дежурили сотрудники полиции, которые задержали наркомана прямо возле закладки.
Аналогичным способом девушка и неустановленное лицо, дважды осуществили незаконный сбыт наркотического средства в значительном размере, а также две попытки сбыта указанного наркотического средства в значительном размере.
Суд признал её виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.228.1 УК РФ – незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере и назначил ей наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Фото: www.uezdny-gorod.ru
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Мотя
провидец