Происшествия

16 минут назад

В Липецке автомобиль сбил велосипедиста

237
#дтп
В Липецке автомобиль сбил велосипедиста

По словам водителя машины, велосипедист вел себя неадекватно

Дтп с велосипедистом произошло у дома 16/2 на улице Яна Берзина. По словам водителя "Опеля", он ехал в сторону МЖК. У остановки Вермишева велосипедист чуть не попал к нему под колёса. Он продолжил движение и оставил справа от машины достаточно место для проезда. Но мужчина на двухколесном транспорте решил обогнать автомобиль слева. Зацепился за Зеркало и упал.

Мужчина лет 50-60-и находился в странном состоянии, похожем на опьянение и отказывался ехать с медиками «скорой» для осмотра в трампункт. На данный момент на месте работают сотрудники ДПС. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
237
#дтп

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