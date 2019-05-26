54 минуты назад
Подросток с ножом напал на директора школы в Якутии
В Усть-Алданском районе Якутии в ходе конфликта 18-летний юноша ранил ножом директора Чаранской школы. В настоящее время молодой человек находится в изоляторе, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы МВД России по региону.
Подозреваемый в совершении преступления подросток дал признательные показания.
При этом уточняется, что мужчина, пострадавший в результате инцидента, был госпитализирован в районную больницу.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело.
Источник: russian.rt.com