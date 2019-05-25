Спорт

сегодня, 22:11

Вместо футбольного поля «Металлургом» попал на кукурузное: автобус с командой сломался накануне игры

8 483
#Футбол #"Металлург"
Вместо футбольного поля «Металлургом» попал на кукурузное: автобус с командой сломался накануне игры

Уже больше двух часов команда ждет помощи в 140 км от Саратова.

Дорога в Саратов, где завтра «Металлург» проведет, видимо, ключевой матч сезона, получилась у нашей команды полной приключений.

В город на Волге «сталевары» отправились сегодня в первой половине дня, и… до сих пор не добрались до места назначения. Все дело в том, что автобус с игроками сломался примерно в 140 км от Саратова.

- Созвонились с коллегами из «Сокола», они обещали прислать за нами автобус. У нашей техники поломка, судя по всему серьезная, - рассказал по телефону главный тренер Сергей Машнин, - Стоим в чистом поле уже больше двух с половиной часов.

Сами футболисты пытаются шутить, описывая свое состояние так: «Холодно, голодно». Но на самом деле дорожное приключение может сильно ударить по боеспособности команды в завтрашней игре. Ведь перед матчем нужно хорошо отдохнуть и, как минимум, нормально выспаться.

«Сокол» занимает 2-е место в группе «Центр», липчане идут на 3-й позиции, но нашу команду уже настигло брянское «Динамо», которое завтра играет в Рязани. За два тура до финиша липчанам крайне не желательно вообще терять очки, а тут такое…

Игра в Саратове состоится завтра в 17.00.

8 483
#Футбол #"Металлург"

Комментарии (8)

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Шкет

22 минуты назад
Какие игроки,такое и поле.
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Черная молния

32 минуты назад
Вопрос-это они в Тамбове стоят гибдд ждут, вазик зацерили. Видимо прокладку между рулём и сиденьем надо менять вместе с автобусом. Кажется их сам владелец бусика возит.
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Вопрос

47 минут назад
А почему пейзаж зимний? Который месяц стоит?
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Штатная ситуация

51 минуту назад
В Рассее
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Такое лицо

58 минут назад
Должно на хромой кобыле ездить.
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Черная молния

58 минут назад
Да нет, это 40 летний Неоплан! 30 летние Мерседесы ещё в поряде!! То что ПОЗОРИЩЕ согласен на 100%. Уважаемые два И.О. обратите внимание на спорт в Липецкой области.
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Тоже наверное

сегодня, 22:27
30 летний мерседес. Позорище! Георгич, подарите команде новый автобус! Ведь они лицо Липецка в спорте!
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Господь бог

сегодня, 22:23
Даю возможность потренироваться в чистом поле... Хотя... сильно сомневаюсь, что поможет. Лучше пусть молятся.
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