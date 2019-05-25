Вместо футбольного поля «Металлургом» попал на кукурузное: автобус с командой сломался накануне игры

Уже больше двух часов команда ждет помощи в 140 км от Саратова.

Дорога в Саратов, где завтра «Металлург» проведет, видимо, ключевой матч сезона, получилась у нашей команды полной приключений.

В город на Волге «сталевары» отправились сегодня в первой половине дня, и… до сих пор не добрались до места назначения. Все дело в том, что автобус с игроками сломался примерно в 140 км от Саратова.

- Созвонились с коллегами из «Сокола», они обещали прислать за нами автобус. У нашей техники поломка, судя по всему серьезная, - рассказал по телефону главный тренер Сергей Машнин, - Стоим в чистом поле уже больше двух с половиной часов.

Сами футболисты пытаются шутить, описывая свое состояние так: «Холодно, голодно». Но на самом деле дорожное приключение может сильно ударить по боеспособности команды в завтрашней игре. Ведь перед матчем нужно хорошо отдохнуть и, как минимум, нормально выспаться.

«Сокол» занимает 2-е место в группе «Центр», липчане идут на 3-й позиции, но нашу команду уже настигло брянское «Динамо», которое завтра играет в Рязани. За два тура до финиша липчанам крайне не желательно вообще терять очки, а тут такое…

Игра в Саратове состоится завтра в 17.00.