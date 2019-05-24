Липецкий регбист сыграет за сборную России (ФОТО)

18-летний Дмитрий Бобров уже выступал за молодежную сборную страны, а теперь стучится в двери главной команды.

В ближайшие выходные, 25 и 26 мая, во Франции пройдет международный турнир по регби-7, в котором примут участие резервные составы мужской и женской сборных России.

Цель этого турнира – просмотреть ближайший резерв главных команд. В список счастливчиков, которым будет дан шанс, вошел и 18-летний игрок сборной Липецкой области Дмитрий Бобров.

Бобров – воспитанник областной комплексной школы олимпийского резерва (ОК СШОР). В прошлом году он привлекался к играм молодежной сборной России на первенстве Европы, но теперь стучится и в двери национальной команды.

В составе сборной во Францию вылетел и липецкий наставник Сергей Бабкин, который в сборной России отвечает за физическую подготовку игроков.

Мужская сборная России сыграет в одной группе со сборными Новой Зеландии (резерв), Германии, а также молодежной сборной Франции.





