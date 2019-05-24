Спорт

30 минут назад

Каратисты устроили праздник в Задонске (ФОТО)

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#Каратисты #синкекусинкай
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Каратисты устроили праздник в Задонске (ФОТО)

Сезон у младших завершен, старшие бойцы готовятся к чемпионату России.

Спортивный фестиваль каратэ прошел в Задонске и собрал спортсменов от 7 до 16 лет.

Организатором мероприятия стал один из самых популярных клубов единоборств Липецкой области «Белый тигр». У клуба есть отделение и в Задонске (руководитель Андрей Лобеев), которое и внесло решающий вклад в проведение праздника в местном дворце спорта «Янтарь».

В соревнованиях принимали участие в основном начинающие спортсмены, а их главным козырем стала массовость: на татами вышли несколько сотен бойцов. Сильнейшие получили медали и грамоты, а абсолютно каждому участнику на память досталась футболка.

Добавим, что мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов.

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Как рассказал GOROD48 президент Липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, на этой торжественной ноте завершился соревновательный период у юных спортсменов.

А взрослым бойцам федерации предстоит ещё предстоит выступление в чемпионате России по кекусинкай в Москве 1-2 июня, куда съедутся все сильнейшие взрослые каратисты страны. Пройдя многоступенчатую систему отбора, липецкий клуб «Белый Тигр» будут представлять Дмитрий Берестнев, Ярослав Шалимов и Анастасия Спиридонова.

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#Каратисты #синкекусинкай
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