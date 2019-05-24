Каратисты устроили праздник в Задонске (ФОТО)

Сезон у младших завершен, старшие бойцы готовятся к чемпионату России.

Спортивный фестиваль каратэ прошел в Задонске и собрал спортсменов от 7 до 16 лет.

Организатором мероприятия стал один из самых популярных клубов единоборств Липецкой области «Белый тигр». У клуба есть отделение и в Задонске (руководитель Андрей Лобеев), которое и внесло решающий вклад в проведение праздника в местном дворце спорта «Янтарь».

В соревнованиях принимали участие в основном начинающие спортсмены, а их главным козырем стала массовость: на татами вышли несколько сотен бойцов. Сильнейшие получили медали и грамоты, а абсолютно каждому участнику на память досталась футболка.

Добавим, что мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов.







Как рассказал GOROD48 президент Липецкой областной федерации синкекусинкай Юрий Смыков, на этой торжественной ноте завершился соревновательный период у юных спортсменов.

А взрослым бойцам федерации предстоит ещё предстоит выступление в чемпионате России по кекусинкай в Москве 1-2 июня, куда съедутся все сильнейшие взрослые каратисты страны. Пройдя многоступенчатую систему отбора, липецкий клуб «Белый Тигр» будут представлять Дмитрий Берестнев, Ярослав Шалимов и Анастасия Спиридонова.