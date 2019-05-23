НЛМК Live
51 минуту назад
Более 2 тысяч сотрудников НЛМК собрали 400 тонн мусора во время субботника «Зеленая Весна»
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На специальный полигон вывезли более 60 самосвалов мусора.
НЛМК подвел итоги участия во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна 2019», который проходил с 20 апреля по 20 мая по инициативе неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Эта традиционная акция направлена на объединение усилий по улучшению окружающей среды.
В субботнике участвовали около 2,5 тысячи работников более 40 цехов НЛМК. В течение месяца от мусора и сухой листвы очистили не только промышленную площадку, но и прилегающую к периметру предприятия городскую территорию. На специальный полигон вывезли более 400 тонн отходов различного вида – это более 60 самосвалов. Вместе с уборкой опиливали сухие ветки, сажали деревья, приводили в порядок клумбы и газоны.
«Новолипецкий металлургический комбинат - не только один из лидеров по внедрению передовых природоохранных технологий. Работники нашего предприятия всегда откликаются на общественные инициативы, которые помогают решать локальные экологические проблемы. В текущем году для поддержания экологически эффективного «зеленого барьера» на предприятии появится около 10 тыс. деревьев и кустарников», – отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.
В прошлом году работники НЛМК для поддержания экологически эффективного зеленого барьера рядом с цехами и вдоль внутренних автодорог высадили около 12 тыс. деревьев и кустарников, обустроили и обновили 220 тыс. кв. метров газонов и клумб.
В субботнике участвовали около 2,5 тысячи работников более 40 цехов НЛМК. В течение месяца от мусора и сухой листвы очистили не только промышленную площадку, но и прилегающую к периметру предприятия городскую территорию. На специальный полигон вывезли более 400 тонн отходов различного вида – это более 60 самосвалов. Вместе с уборкой опиливали сухие ветки, сажали деревья, приводили в порядок клумбы и газоны.
«Новолипецкий металлургический комбинат - не только один из лидеров по внедрению передовых природоохранных технологий. Работники нашего предприятия всегда откликаются на общественные инициативы, которые помогают решать локальные экологические проблемы. В текущем году для поддержания экологически эффективного «зеленого барьера» на предприятии появится около 10 тыс. деревьев и кустарников», – отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев.
В прошлом году работники НЛМК для поддержания экологически эффективного зеленого барьера рядом с цехами и вдоль внутренних автодорог высадили около 12 тыс. деревьев и кустарников, обустроили и обновили 220 тыс. кв. метров газонов и клумб.
212