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51 минуту назад

Более 2 тысяч сотрудников НЛМК собрали 400 тонн мусора во время субботника «Зеленая Весна»

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#экология
Более 2 тысяч сотрудников НЛМК собрали 400 тонн мусора во время субботника «Зеленая Весна»

На специальный полигон вывезли более 60 самосвалов мусора.

НЛМК подвел итоги участия во всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна 2019», который проходил с 20 апреля по 20 мая по инициативе неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Эта традиционная акция направлена на объединение усилий по улучшению окружающей среды.   

В субботнике участвовали около 2,5 тысячи работников более 40 цехов НЛМК. В течение месяца от мусора и сухой листвы очистили не только промышленную площадку, но и прилегающую к периметру предприятия городскую территорию. На специальный полигон вывезли более 400 тонн отходов различного вида – это более 60 самосвалов. Вместе с уборкой опиливали сухие ветки, сажали деревья, приводили в порядок клумбы и газоны. 

«Новолипецкий металлургический комбинат - не только один из лидеров по внедрению передовых природоохранных технологий. Работники нашего предприятия всегда откликаются на общественные инициативы, которые помогают решать локальные экологические проблемы.  В текущем году для поддержания экологически эффективного «зеленого барьера» на предприятии появится около 10 тыс. деревьев и кустарников», – отметил начальник управления промышленной экологии НЛМК Сергей Евсеев. 

В прошлом году работники НЛМК для поддержания экологически эффективного зеленого барьера рядом с цехами и вдоль внутренних автодорог высадили около 12 тыс. деревьев и кустарников, обустроили и обновили 220 тыс. кв. метров газонов и клумб. 
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#экология

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