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22 минуты назад

Список провоцирующих рак продуктов назвал главный онколог

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#рак #онкология
Список провоцирующих рак продуктов назвал главный онколог

В перечень попали частые гости любого стола.

Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн рассказал об опасных продуктах, вызывающих рак, пишет РИА Новости.

Жирная пища, красное мясо, алкоголь и малоподвижность провоцируют развитие рака, предупреждает внешатный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Каприн. Он также добавил, что курение в 30-50 раз повышает риск развития рака. И речь идет не только о раке легких.

- Это точно совершенно доказано. Жирная пища, пищевые добавки различные, в том числе — которые употребляются в фастфуде, красное мясо в неимоверном количестве, алкоголизм, а именно злоупотребление алкоголем, малоподвижный образ жизни и ожирение. Это факторы, которые совершенно точно считаются канцерогенными, - рассказал онколог прессе.
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#рак #онкология

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