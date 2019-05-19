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14 минут назад
Россия заняла третье место на «Евровидении»
Победителем конкурса стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. Италия заняла вторую строчку
Представитель от России певец Сергей Лазарев с песней «Scream» занял третье место на песенном конкурсе «Евровидение-2019», который в ночь на 19 мая прошел в Тель-Авиве.
По результатам голосования профессионального жюри Лазарев занял девятое место, набрав 125 баллов. С учетом итогов зрительского голосования представитель России отыграл несколько позиций и смог подняться на третью строчку.
Первое место по сумме голосования профессионального жюри и зрительского голосования заняли Нидерланды. Страну представлял Дункан Лоуренс с песней «Arcade», второе место — у Италии, ее представитель Махмуд исполнял песню «Soldi», сообщает www.rbc.ru
По результатам голосования профессионального жюри Лазарев занял девятое место, набрав 125 баллов. С учетом итогов зрительского голосования представитель России отыграл несколько позиций и смог подняться на третью строчку.
Первое место по сумме голосования профессионального жюри и зрительского голосования заняли Нидерланды. Страну представлял Дункан Лоуренс с песней «Arcade», второе место — у Италии, ее представитель Махмуд исполнял песню «Soldi», сообщает www.rbc.ru