Культура
28 минут назад
Музейный фестиваль в Липецке разметили на карте
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Гостям большого культурного праздника так будет удобнее ориентироваться на площадках.
Организаторы II Межрегионального фестиваля "Музей для друзей" создали для гостей культурного праздника специальную маршрутную карту. Вместе с ней липчанам и гостям города будет удобно ориентироваться в мероприятиях и площадках их проведения. Карту-программу можно будет как получить на самом фестивале, так и заранее запастись ею в липецком музее народно-декоративного и прикладного творчества.
Напомним, II Межрегиональный фестиваль "Музей для друзей" будет проходить в Липецке с 16 по 18 мая. Интерактивные площадки будут работать в пятницу и субботу, а четверг посвящен встречам коллег по музейному делу. в фестивале примут участие не только липчане, но и представители учреждений культуры из соседних регионов.
Напомним, II Межрегиональный фестиваль "Музей для друзей" будет проходить в Липецке с 16 по 18 мая. Интерактивные площадки будут работать в пятницу и субботу, а четверг посвящен встречам коллег по музейному делу. в фестивале примут участие не только липчане, но и представители учреждений культуры из соседних регионов.
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