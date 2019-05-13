Музейный фестиваль в Липецке разметили на карте

Гостям большого культурного праздника так будет удобнее ориентироваться на площадках.

Организаторы II Межрегионального фестиваля "Музей для друзей" создали для гостей культурного праздника специальную маршрутную карту. Вместе с ней липчанам и гостям города будет удобно ориентироваться в мероприятиях и площадках их проведения. Карту-программу можно будет как получить на самом фестивале, так и заранее запастись ею в липецком музее народно-декоративного и прикладного творчества.Напомним, II Межрегиональный фестиваль "Музей для друзей" будет проходить в Липецке с 16 по 18 мая. Интерактивные площадки будут работать в пятницу и субботу, а четверг посвящен встречам коллег по музейному делу. в фестивале примут участие не только липчане, но и представители учреждений культуры из соседних регионов.