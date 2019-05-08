Общество

25 минут назад

«Наше призвание – помогать любому живому существу»: полицейский рассказал о спасении собаки

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#помощь #полиция #благодарность
«Наше призвание – помогать любому живому существу»: полицейский рассказал о спасении собаки

Патруль не смог оставить животное умирать.

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Накануне жительница Липецка в социальных сетях поблагодарила патруль, помогший ей спасти животное на улице Московская. Неравнодушные полицейский помогли транспортировать сбитую собаку и сопроводили в ветклинику. «Спасибо им, что не остались равнодушными. Побольше бы таких полицейских!», - написала свидетельница произошедшего.

Случай на Московской подтвердил полицейский ОБ 1-ой роты ППСП УМВД России по городу Липецку старшина полиции Олег Гебель. Патрульная машина вечером 6 мая ехала по проезжей части. Полицейские заметили, что впереди машина совершила странный маневр – вильнула в сторону, а затем патрульные увидели лежащую на дороге собаку.

- Сразу поняли, что животное травмировано. Вышли из машины, чтобы помочь. В это время к месту происшествия подъехал автомобиль, за рулем которого находилась женщина, она попросила оказать помощь в транспортировке животного в больницу. Животное было сильно травмировано, не двигалась, собаку было очень жалко. Наше призвание – помогать любому живому существу, поэтому делали все, что могли на тот момент, - считает Олег Гебель.

Пользователи соцсетей высоко оценили поступок полицейских: рассказ о неравнодушных стражах порядка собрал свыше 500 «лайков» и полсотни положительных откликов.
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#помощь #полиция #благодарность

Комментарии (2)

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Викторм

17 минут назад
777, Согласен с вами . К сожалению при Путине основной принцип это воровство и набивание карманов , Добросердечных людей осталось очень мало ,А через пять лет путинской идеологии и эти исчезнут!.
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777

21 минуту назад
одни спасают другие ( чиновники) заказывают травить собак пол леса на ЛТЗ в колбасе с таблетками.
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