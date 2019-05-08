Общество
25 минут назад
«Наше призвание – помогать любому живому существу»: полицейский рассказал о спасении собаки
Патруль не смог оставить животное умирать.
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Накануне жительница Липецка в социальных сетях поблагодарила патруль, помогший ей спасти животное на улице Московская. Неравнодушные полицейский помогли транспортировать сбитую собаку и сопроводили в ветклинику. «Спасибо им, что не остались равнодушными. Побольше бы таких полицейских!», - написала свидетельница произошедшего.
Случай на Московской подтвердил полицейский ОБ 1-ой роты ППСП УМВД России по городу Липецку старшина полиции Олег Гебель. Патрульная машина вечером 6 мая ехала по проезжей части. Полицейские заметили, что впереди машина совершила странный маневр – вильнула в сторону, а затем патрульные увидели лежащую на дороге собаку.
- Сразу поняли, что животное травмировано. Вышли из машины, чтобы помочь. В это время к месту происшествия подъехал автомобиль, за рулем которого находилась женщина, она попросила оказать помощь в транспортировке животного в больницу. Животное было сильно травмировано, не двигалась, собаку было очень жалко. Наше призвание – помогать любому живому существу, поэтому делали все, что могли на тот момент, - считает Олег Гебель.
Пользователи соцсетей высоко оценили поступок полицейских: рассказ о неравнодушных стражах порядка собрал свыше 500 «лайков» и полсотни положительных откликов.
Случай на Московской подтвердил полицейский ОБ 1-ой роты ППСП УМВД России по городу Липецку старшина полиции Олег Гебель. Патрульная машина вечером 6 мая ехала по проезжей части. Полицейские заметили, что впереди машина совершила странный маневр – вильнула в сторону, а затем патрульные увидели лежащую на дороге собаку.
- Сразу поняли, что животное травмировано. Вышли из машины, чтобы помочь. В это время к месту происшествия подъехал автомобиль, за рулем которого находилась женщина, она попросила оказать помощь в транспортировке животного в больницу. Животное было сильно травмировано, не двигалась, собаку было очень жалко. Наше призвание – помогать любому живому существу, поэтому делали все, что могли на тот момент, - считает Олег Гебель.
Пользователи соцсетей высоко оценили поступок полицейских: рассказ о неравнодушных стражах порядка собрал свыше 500 «лайков» и полсотни положительных откликов.
Викторм
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