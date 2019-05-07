Полицейские помогли спасти собаку

Патруль доставил животное к ветеринарам.

Липецким полицейским через социальные сети говорят огромное спасибо. Вчера вечером патрульные помогли спасти собаку, сбитую машиной на улице Московская.- Возле сбитой собаки остановился патрульный экипаж полиции, ребята помогли транспортировать и сопроводили в ветклинику. Спасибо им, что не остались равнодушными. Побольше бы таких полицейских! - высказывает пожелание липчанка.К посту с благодарность уже поступают первые комментарии. Липчане читают полицейским настоящими молодцами.