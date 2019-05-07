Общество

18 минут назад

Полицейские помогли спасти собаку

2 272
#помощь #благодарность
Полицейские помогли спасти собаку

Патруль доставил животное к ветеринарам.

Липецким полицейским через социальные сети говорят огромное спасибо. Вчера вечером патрульные помогли спасти собаку, сбитую машиной на улице Московская.



 - Возле сбитой собаки остановился патрульный экипаж полиции, ребята помогли транспортировать и сопроводили в ветклинику. Спасибо им, что не остались равнодушными. Побольше бы таких полицейских! - высказывает пожелание липчанка.

К посту с благодарность уже поступают первые комментарии. Липчане читают полицейским настоящими молодцами.
2 272
#помощь #благодарность

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вот это люди,человеки!!!

2 минуты назад
Человечища!!!Респект,уважуха.+100 к карме.Молодцы.
ответить

Спасибо

10 минут назад
И там есть хорошие люди !, Путин ещё не всех испортил , Спасибо Парням!.
ответить

Еще в рубрике

Рано утром в Липецке пожарные отстояли дом и гараж
#пожар
Рано утром в Липецке пожарные отстояли дом и гараж

29 минут назад

Общество
Врачи спасли жизнь выпавшего из окна ребенка
#падение из окна #падение с высоты
3
Врачи спасли жизнь выпавшего из окна ребенка

44 минуты назад

Общество
Доброе утро, Липецк!
4
Доброе утро, Липецк!

сегодня, 07:00

Общество
Липчане защищавшие Донбасс отметили День Добровольца
#Донбасс
51
Липчане защищавшие Донбасс отметили День Добровольца

вчера, 23:06

Общество
Фонд Ильи Варламова и волонтеры «Том Сойер Фест» восстановят купеческий дом в Ельце
#Том Сойер фест
4
Фонд Ильи Варламова и волонтеры «Том Сойер Фест» восстановят купеческий дом в Ельце

вчера, 20:13

Общество
В День Победы в Липецке прогремит 6-минутный салют
#День Победы #салют
20
В День Победы в Липецке прогремит 6-минутный салют

вчера, 19:38

Общество