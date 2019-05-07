Общество
18 минут назад
Полицейские помогли спасти собаку
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Патруль доставил животное к ветеринарам.
Липецким полицейским через социальные сети говорят огромное спасибо. Вчера вечером патрульные помогли спасти собаку, сбитую машиной на улице Московская.
- Возле сбитой собаки остановился патрульный экипаж полиции, ребята помогли транспортировать и сопроводили в ветклинику. Спасибо им, что не остались равнодушными. Побольше бы таких полицейских! - высказывает пожелание липчанка.
К посту с благодарность уже поступают первые комментарии. Липчане читают полицейским настоящими молодцами.
- Возле сбитой собаки остановился патрульный экипаж полиции, ребята помогли транспортировать и сопроводили в ветклинику. Спасибо им, что не остались равнодушными. Побольше бы таких полицейских! - высказывает пожелание липчанка.
К посту с благодарность уже поступают первые комментарии. Липчане читают полицейским настоящими молодцами.
2 272
Вот это люди,человеки!!!
Спасибо