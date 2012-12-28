Отметка «Поведение», новоселье после ремонта и ещё один предмет: что ждёт 123 000 липецких школьников 1 сентября
18 трактористов-машинистов из Киргизии устроились на работу по поддельным удостоверениям
Сегодня в Липецке: квесты по поиску бензина, липчане заметно секвестировали планы на отпуск
Насмерть сбивший 13-летнего мальчика на улице Космонавтов водитель получил год колонии-поселения
Липецкая вечЁрка: автобус врезался в столб, с автоиспектора сняли обвинения и что там в очередях за бензином
Происшествия
105
сегодня, 13:36
В Липецкой области объявлен желтый уровень воздушной опасности
0
0
2
2
3
Комментарии