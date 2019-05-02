Наталья Юрченко выиграла 8-й титул чемпионки России по кикбоксингу

Кроме того, липчанка получила приз "Армеец года".

Липецким мужчинам-кикбоксерам давно пора смириться с тем, что самой титулованной в этом жестком виде спорта является представительница «прекрасной половины» Наталья Юрченко.

В последних числах апреля Юрченко в Самаре завоевала свой восьмой титул чемпионки России по кикбоксингу.

Соревнования проходили в самом суровом разделе – фулл-контакт с лоу-киком, где разрешено не только бить соперников в полную силу, но и наносить удары ниже пояса по бедрам голеням противника. В весовой категории до 70 кг собралось не так много участниц, и Наталья пришлось провести всего два боя.

В полуфинале она справилась с Ириной Односталко из Ханты-Мансийского автономного округа, а в решающем поединке за «золото» встретилась с опытной 28-летней Анастасией Кружковой из Москвы. Соперница является 8-кратной чемпионкой столицы, а также обладательницей Кубка мира-2017. Кроме того, она уже пробовала себя на профессиональном ринге – в К-1 и даже ММА. Впрочем, все это ей не помогло: бой хоть и продлился все три положенных раунда, но судье единогласно отдали победу Юрченко.



По дороге в родной город Наталья успела еще и получить приз "Армеец года", как один из лучших спортсменов ЦСКА, поскольку помимо родной области представляет на соревнованиях и армейское ведомство.







23-летняя ученица Олега и Павла Пономаревых за пять лет 8 раз ставилась сильнейшей в стране: 5 раз в разделе «фулл-контакт» (причем крайний титул был завоеван три недели назад), трижды – в разделе «фулл-конакт с лоу-киком». В 2015 году она выигрывала чемпионат мира по версии WAKO (World Association of Kickboxing Organizations – Всемирной ассоциации организаций кикбоксинга) в «фулл-контакте».

Любопытно, что вчера «промоутеры» Натальи планировали организовать в одном из боксерских клубов города встречу СМИ со спортсменкой. Но информирование мероприятия оказалось на таком «высоком» уровне, что из ведущих редакций никто не пришел.



Фото из архива Натальи Юрченко.

