Происшествия

сегодня, 07:41

Из ТРЦ «Ривьера» ночью эвакуировали 100 человек

7 2082
#пожар
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Из ТРЦ «Ривьера» ночью эвакуировали 100 человек

Сегодня около 01.30 в  ТРЦ «Ривьера» произошло задымление. Из здания вывели посетителей и персонал.

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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, задымление произошло в магазине на третьем этаже здания. К «Ривьере» прибыли отделения четырех пожарных частей. Из здания эвакуировали 100 человек - это посетители ТРЦ, находившиеся на последнем киносеансе, и персонал.

Причиной задымления стало короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой.

Очевидцы пожарной тревоги рассказывают в соцсетях, что в здании к половине второго ночи работал только кинотеатр, где демонстрировался блокбастер «Мстители: Финал». Многие из зрителей несмотря на то, что перед началом фильма был показан изготовленный по заказу липецких спасателей ролик о поведении в случае нештатной ситуации, предпочли досмотреть кино и только затем вышли на улицу.

видео Серёжа Чирков



7 2082
#пожар
1

Комментарии (7)

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Наталья

9 минут назад
Дети на видео должны уже давно спать в это время...
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ПОЧЕМУ НЕ НАПИСАЛИ?

10 минут назад
Что повторилось всё как в "Зимней вишне", дебил охраник не пропускал зрителей через запасной пожарный выход. Почему охрана не стала выводить людей из кинозала? Будет ли заниматься этим безобразием прокуратура или как всегда ждём указаний ВРИО АРТАМОНОВА?
ответить

ПОЧЕМУ НЕ НАПИСАЛИ?

10 минут назад
Что повторилось всё как в "Зимней вишне", дебил охраник не пропускал зрителей через запасной пожарный выход. Почему охрана не стала выводить людей из кинозала? Будет ли заниматься этим безобразием прокуратура или как всегда ждём указаний ВРИО АРТАМОНОВА?
ответить

12345

13 минут назад
Наш народ не победим!! Ничему жизнь не учит!!! Главное фильм досмотреть!!!
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Гость

13 минут назад
Новое здание, а проводка уже замыкает, стройматериалы дешевые походу были
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Гость

25 минут назад
Узнаю земляков за три копейки удушатся
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777

48 минут назад
ОНИ ВСЕ СМОТРЕЛИ МСТИТЕЛИ ЗАЛ БЫЛ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАБЫТЫМ ФИЛЬМ МСТИТЕЛИ СЕЙЧАС ЗАБИРАЕТ РЕКОРДНЫЕ СБОРЫ ХОТЯ В РОССИИ ОН КАТАЕТСЯ ВСЕГО 2 ДНЯ
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