Происшествия
сегодня, 07:41
Из ТРЦ «Ривьера» ночью эвакуировали 100 человек
Сегодня около 01.30 в ТРЦ «Ривьера» произошло задымление. Из здания вывели посетителей и персонал.
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Как рассказали GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области, задымление произошло в магазине на третьем этаже здания. К «Ривьере» прибыли отделения четырех пожарных частей. Из здания эвакуировали 100 человек - это посетители ТРЦ, находившиеся на последнем киносеансе, и персонал.
Причиной задымления стало короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой.
Очевидцы пожарной тревоги рассказывают в соцсетях, что в здании к половине второго ночи работал только кинотеатр, где демонстрировался блокбастер «Мстители: Финал». Многие из зрителей несмотря на то, что перед началом фильма был показан изготовленный по заказу липецких спасателей ролик о поведении в случае нештатной ситуации, предпочли досмотреть кино и только затем вышли на улицу.
видео Серёжа Чирков
Причиной задымления стало короткое замыкание без последующего горения в электрощитовой.
Очевидцы пожарной тревоги рассказывают в соцсетях, что в здании к половине второго ночи работал только кинотеатр, где демонстрировался блокбастер «Мстители: Финал». Многие из зрителей несмотря на то, что перед началом фильма был показан изготовленный по заказу липецких спасателей ролик о поведении в случае нештатной ситуации, предпочли досмотреть кино и только затем вышли на улицу.
видео Серёжа Чирков
Наталья
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