Над проблемой бедности липчан подумают за 6,7 млн рублей

Эксперты должны решить, как сократить число малоимущих.

Управление социальной защиты населения администрации Липецкой области ищет экспертов, специализирующихся на бедности. Чиновники готовы потратить 6,7 млн рублей на исследование «Экспертно-аналитическое сопровождение Липецкой области в реализации пилотного проекта, направленного на сокращение бедности населения за счет развития системы социальной защиты населения в Липецкой области».



Какая задача стоит перед аналитиками? Им нужно понять, почему липчане бедные и как это исправить. Специалистов обязали оценить региональные меры социальной поддержки бедняков и предложить варианты смены принципа финансирования малоимущих. Аналитикам нужно разработать предложения по изменениям в системе социальной защиты в Липецкой области, обеспечивающим сокращение бедности населения. Возможно, эксперты сойдутся во мнении, что поддержка должна быть строго адресной.



Аналитики оценят влияние существующих региональных мер социальной поддержки населения и социальных программ на снижение бедности, определят ее наиболее эффективные инструменты. Специалисты выделят основные факторы бедности и проанализируют периоды пребывания в бедности. Эксперты оценят то, как сейчас оказывается поддержка беднякам в регионе, проанализируют, на основе каких принципов и критериев липчанина можно причислить к беднякам. Для подготовки предложений по сокращению бедных среди липчан исследователи познакомятся с международным опытом социальной поддержки малообеспеченных семей. На основе мировой практики будут сделаны выводов о том, как стоит поддерживать бедных липчан.



Кроме того, аналитики постараются разработать предложения по созданию социального контракта. Этот механизм государственной поддержки, когда в нее включается и сам получатель выплат. Экспертам надо придумать как искоренить в Липецкой области социальное иждивенчество и стимулировать бедняков брать судьбу в свои руки и нести за себя ответственность. Также аналитики разработают методику расчета показателей регионального мониторинга бедности населения.



Электронный аукцион на определение подрядчика запланирован на 4 июня. Исследование должно быть готово к декабрю 2019 года.