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Липчане узнают имя нового мэра 11 июня

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#Выборы
Липчане узнают имя нового мэра 11 июня

Коммунисты отказались участвовать в процессе "назначения главы Липецка". 

Сегодня на внеочередной 48 сессии Липецкого горсовета депутаты рассмотрели доработанный проект изменений Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города.

Кандидаты на должность мэра должны будут представить главе администрации области сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и аналогичные сведения своих супруг (супругов), несовершеннолетних детей. В документе указывается, что условиями конкурса теперь могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Кстати, председатель, заместитель председателя и секретарь конкурсной комиссии теперь будут избираться из числа ее членов (в первой редакции Порядка проведения конкурса, который регламентировал выборы главы Липецка депутатами горсовета, председателем комиссии  был председатель горсовета).

Вторым вопросом депутаты проголосовали за кандидатов в состав конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города. В состав было предложено включить первого вице-спикера горсовета Федора Жигарова ("ЕР"), депутатов Светлану Бессонову ("ЕР"), Николая Быковских (КПРФ), Александра Попова (ЛДПР), Людмилу Яськову ("Пенсионеры России"), заместителя председателя ЛРО Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Виктора Иванова. 

- Я хотел бы в очередной раз озвучить позицию КПРФ. Мы понимаем, что это не выборы, а назначение. Прямые выборы отменили не вчера. Среди нас есть депутаты, которые похоронили избирательное право в Липецке. Они  энтузиазмом назначали на должность Главы Липецка господина Иванова. С не меньшим оптимизмом они его потом и сдали. Вы просто-напросто участвуете в похоронах избирательного процесса. То, что случится, будет не выборами, а назначением, - заявил депутат-коммунист Николай Быковских. 

- А я хочу сказать вам спасибо за то, что в комиссию включены представители разных партий, - поблагодарил спикера горсовета член ЛДПР Александр Попов. 

У депутата Николая Быковских спросили, не хочет ли он взять самоотвод в связи с его позицией? 

- Нет. Хочу посмотреть на подоплеку того, что будел происходить. Чтобы потом сообщить об увиденном своим избирателям, - сказал Николай Быковских.

Планируется, что первое заседание комиссии состоится 7 мая. Тогда же стартует прием документов от претендентов. Он продлится до 30 мая. Уже на следующий день станет известен  А уже 5 июня состоится второй этап - конкурсное испытание. Внеочередную сессию, на которой состоятся выборы мэра депутатами и его вступление в должность, планируется провести 11 июня.

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31 1375
#Выборы

Комментарии (32)

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Из 2 зол

9 секунд назад
Выбирают меньшее. Уваркина никогда не догадается металл в скупку сдать.
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Че засуетились то?

1 минуту назад
Красный перец уйдёт Уваркина-такая же придёт. Лучше она-чем одуванчик-вообще колхоз непромытый. эта хоть городская,
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Странно

1 минуту назад
А мы разве ещё не узнали???
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ельчанин

2 минуты назад
конечно эту прокуренную, лярву, других просто нет, тем более что это типаж единоросских большинств
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Красный перец чили

3 минуты назад
Все Липчане должны голосовать и выбирать , а не кучка едросов-кровососов.Нужно проводить выборы городские .
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Сосед

5 минут назад
Кого угодно только не евреененавистницу
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Да так все

5 минут назад
Изя, в этом государстве хлебают из его корыта.
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Лига плохох шуток

5 минут назад
Почему Липецкий балаган возглавит Мальвина Кухаркина? Потому, что решение о назначении принимают не марионетки, а Артемон.
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Антисемит

11 минут назад
Я за Ушлепкину. Наш человек.
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Фобос

12 минут назад
причём столько разных ФОРМ БЮДЖЕТНОГО КОРЫТА , уму непостижимо , УЖЕ ПОД ВСЯКИЕ ООО , косят , а повнимательнее глянешь , КОРЫТО БЮДЖЕТНОЕ !
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