Липчане сыграют спектакль по Чехову на веранде его дома

Театр драмы отправляется на юбилейную "Мелиховскую весну".

18 мая в Государственном литературно-мемориальном музее-заповедникеЧехова «Мелихово» в 20-й раз откроется Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В основной программе - спектакли по произведениям Чехова или о самом писателе, сообщают организаторы фестиваля.



В «Мелиховской весне» примут участие коллективы из России, США, Австрии и Казахстана. Свою работу на юбилейную «Мелиховскую весну» привезет Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н.Толстого. Липчане – основоположники фестиваля и постоянные его участники – в этом году привезут в Мелихово не отдельную пьесу, а спектакль по нескольким рассказам Чехова. 23 мая липчане представят на главной веранде дома Чехова спектакль «Неправда».



Главная особенность «Мелиховской весны» – в программе фестиваля ежегодно присутствует «Чайка». Эта всемирно известная пьеса была написана Чеховым в Мелихове, именно с «Чайки», сыгранной Липецким театром им. Л.Н. Толстого на веранде главного дома зародилась традиция театральных встреч в усадьбе писателя. В афише 2019 года целых четыре «Чайки» - совершенно непохожих, каждая со своими акцентами.