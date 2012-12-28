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Происшествия
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сегодня, 18:07
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Погибшему под колёсами «Рено» в Грязинском районе мальчику было 9 лет
За рулём «Рено» была 67-летняя женщина.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в 15:40 на дороге «Грязи-Телелюй» вблизи села Светлая Поляна. 67-летняя женщина, управляющая автомобилем марки «Рено», допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода.
По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу и попал под колёса машины.
Ребёнок погиб на месте. Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства ДТП.
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