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6327
сегодня, 18:07
13

Погибшему под колёсами «Рено» в Грязинском районе мальчику было 9 лет

За рулём «Рено» была 67-летняя женщина.

Сегодня в селе Светлая Поляна Грязинского района 67-летняя женщина-водитель «Рено» насмерть сбила мальчика.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП произошло в 15:40 на дороге «Грязи-Телелюй» вблизи села Светлая Поляна. 67-летняя женщина, управляющая автомобилем марки «Рено», допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода.

По предварительным данным, мальчик перебегал дорогу и попал под колёса машины. 

Ребёнок погиб на месте. Следственно-оперативная группа устанавливает причины и обстоятельства ДТП.
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
048
12 минут назад
Видно что дорога закруглена и кусты не видно ,родители занимайтесь детьми
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Диванный эксперт
15 минут назад
Соболезную. Женщины рожайте больше детишек, не смотря ни на что.
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Гость
36 минут назад
Какой ужас, царство небесное малышу
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Анна
сегодня, 22:07
Там мост закрыт, вот и гоняют по окружной дороге как черти
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Роман
сегодня, 21:04
В г грязи на перекрёстке ул хлебозаводская и осипенко нет разметок для пешеходов, а тротуары подведены к дороге. Аварии еженедельно. Дети ходят регулярно. Когда будет обозначены пешеходные переходы.
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Лиза
сегодня, 20:11
Печально. Ещё июнь не прошёл, а уже столько детей погибло...
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48
сегодня, 19:32
видно, что перехода нет и вероятно выбежал из-за кустов. Жалко всех в этой ситуации
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-
сегодня, 19:03
Зачем гнать в населённом пункте? Посмотреть, были ли превышения у водительницы. Если были, то посадить.
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Человек
сегодня, 18:12
Эх, бабуля, сидела бы ты дома, носки вязала! Теперь и пацана нет, и тебе носки в другом месте на старости лет вязать! Жалко всех!
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Виктор
сегодня, 21:07
Права выдавать только до 60 лет. После 60 полная пересдача экзаменов и жёсткая медкомиссия.
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Мария
сегодня, 22:26
Права выдавать только до 60 лет. После 60 полная пересдача экзаменов и жёсткая медкомиссия. Виктор, у нас половина водителей в том числе и общественного транспорта после 60 лет. До пенсии им всем где работать? Умник.
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Александр
сегодня, 21:22
Права выдавать только до 60 лет. После 60 полная пересдача экзаменов и жёсткая медкомиссия. Виктор, а с какого возраста? В 18 лет ещё большие аварии устраивают. А пешеходам экзамены сдавать с трёхлетнего возраста.
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Обыватель
сегодня, 20:03
Условно,обычно за такое.Жалко конечно мальчика.
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