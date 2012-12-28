Почему из Липецкой области не уезжают молодые программисты, и правда ли, что хороший сварщик — на вес золота?
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Чаплыгинские дороги оставили без дорожной разметки: подрядчика внесли в реестр недобросовестных
Общество
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сегодня, 17:39
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Чаплыгинские дороги оставили без дорожной разметки: подрядчика внесли в реестр недобросовестных
Теперь ООО «Катет» два года не сможет принимать участие в закупках для государственных и муниципальных нужд.
В результате администрация расторгла контракт в одностороннем порядке и направила сведения в антимонопольный орган. Липецким УФАС России было установило, что подрядчик не принял достаточных мер для надлежащего исполнения взятых на себя обязательств. Теперь ООО «Катет» два года не сможет принимать участие в закупках для государственных и муниципальных нужд.
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