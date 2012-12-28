Чаплыгинские дороги оставили без дорожной разметки: подрядчика внесли в реестр недобросовестных

Теперь ООО «Катет» два года не сможет принимать участие в закупках для государственных и муниципальных нужд.

Липецкое УФАС России включило волгоградскую компанию «Катет» в реестр недобросовестных подрядчиков. Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, ООО «Катет» по результатам аукциона заключило контракт с администрацией Чаплыгинского района на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автомобильных дорогах в Чаплыгине. При этом участник торгов снизил начальную стоимость контракта на 45%. Но к выполнению работ подрядчик так и не приступил.В результате администрация расторгла контракт в одностороннем порядке и направила сведения в антимонопольный орган. Липецким УФАС России было установило, что подрядчик не принял достаточных мер для надлежащего исполнения взятых на себя обязательств. Теперь ООО «Катет» два года не сможет принимать участие в закупках для государственных и муниципальных нужд.