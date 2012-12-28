Почему из Липецкой области не уезжают молодые программисты, и правда ли, что хороший сварщик — на вес золота?
Мать задолжала по алиментам на находящуюся в детдоме годовалую дочь 130 000 рублей: у неё арестовали долю в квартире
Чаплыгинские дороги оставили без дорожной разметки: подрядчика внесли в реестр недобросовестных
Происшествия
3167
сегодня, 18:30
1
В Липецке эвакуируют торговый центр на улице Меркулова
Поступило сообщение о минировании здания.
На место выехали оперативные службы.
1
2
4
0
4
Комментарии (1)