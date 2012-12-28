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Происшествия
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сегодня, 17:23
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В Грязинском районе женщина на «Рено» насмерть сбила ребёнка
Личность и возраст погибшего мальчика ещё устанавливаются полицейскими.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В Грязинский район также выехал заместитель начальника ГАИ УМВД России по Липецкой области Максим Абрамов.
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