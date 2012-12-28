В Грязинском районе женщина на «Рено» насмерть сбила ребёнка

Личность и возраст погибшего мальчика ещё устанавливаются полицейскими.

В селе Светлая Поляна Грязинского района сегодня днём женщина-водитель «Рено» насмерть сбила мальчика. Личность и возраст погибшего ещё устанавливаются полицейскими. Подробности трагедии также уточняются.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. В Грязинский район также выехал заместитель начальника ГАИ УМВД России по Липецкой области Максим Абрамов.