Казус липецкого снайпера: стрелял лучше всех, выполнил норматив международника и … не попал в финал

Как говорится - "Cherchez la femme" (франц.).

Удивительный зигзаг выписала спортивная судьба липчанина Александра Васильева в Майкопе во Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе среди спортсменов до 20 лет.

На предварительном этапе соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров наш 19-летний земляк стрелял лучше всех участников и выбил 417,7 очков. Это очень серьезные результат, он соответствует нормативу мастера спорта. Однако после квалификации Александр был вынужден… зачехлить ружье.

Все дело в том, что безукоризненную стрельбу Васильев продемонстрировал в состязаниях смешанных пар – один юноша и одна девушка, а напарница стрелка, увы, не порадовала меткостью. В итоге пара не пробилась в финал.

Победителями в итоге стали стрелки из Белгородской области Денис Гончаренко и Ольга Ефимова, второе место заняла еще одна команда из Белгорода, а замкнула «тройку» призеров – сборная Удмуртии.

Васильев же получил опыт и показал результат, который, будем надеяться, повысит его уверенность в себе, а значит майкопский страт все равно не прошел бесследно.



Фото topsport48.ru

