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Общество
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сегодня, 12:02
Департамент образования мэрии Липецка ищет подрядчика на ремонт гимназии №1
На это выделены 192,3 миллиона рублей.
Начальная цена контракта — 192 375 627 рублей. Техническим заданием предусматривается капитальный ремонт кровли с устройством водосточной системы, устройство вентилируемых фасадов с теплоизоляционным слоем с облицовкой плитами из керамогранита, капитальный ремонт входных групп, замена оконных блоков, наружных и внутренних дверей, обновление отделки потолков, стен, полов, замену вентиляции, систем тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения. Начало работ — с момента заключения контракта, окончание — 20 декабря. Подрядчик вправе выполнить работы досрочно по дополнительному соглашению с Заказчиком.
Это — уже третья школа города, которая вошла в программу капремонтов общеобразовательных учреждений в этом году. Ранее управление строительства определилось с подрядчиками реконструкции еще двух школ: 33-й на бульваре Шубина и 46-й на улице Титова. В первом случае победителем торгов стало воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой», уже хорошо известное мэрии — в прошлом году эта организация построила в Липецке два детских сада — в микрорайонах «Университетский» и «Взлетный». Со стартовой цены контракта в 217 937 394 рублей компания скинула миллион. В случае с 46-й школой 1967 года постройки победителем торгов стало липецкое ООО «Тепломонтажстрой», которое в прошлом году провело полный апгрейд школы №63. Эта компания сбросила с начальной цены контракта в 189 101 872 рублей всего 100 тысяч. Обе они также должны быть отремонтированы к концу года.
В департаменте образования администрации Липецка говорят, что в договорах указаны максимально возможные, с запасом, сроки работ.
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