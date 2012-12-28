В Липецкой области приняли 400 белгородских детей

Самым маленьким из них 6-7 лет. Ребят разместят в оздоровительных лагерях.





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Сегодня в Липецке встретили более 400 детей из подверженных обстрелам районов Белгородской области.«Разместили детей в оздоровительных лагерях. Образовательный процесс наши учителя организуют. Самым маленьким 6-7 лет – с ними тоже будут работать педагоги», — рассказал губернатор Игорь Артамонов.По словам Игоря Артамонова, дети пробудут в Липецкой области три недели.«Постараемся отвлечь их от переживаний и тревог. Свозим в зоопарк, на Кудыкину гору, проведём творческие и научные мастер-классы. Питание пять раз в день. Каждого окружим заботой и вниманием», — пообещал губернатор.