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Общество
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14 минут назад
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В Липецкой области приняли 400 белгородских детей
Самым маленьким из них 6-7 лет. Ребят разместят в оздоровительных лагерях.
«Разместили детей в оздоровительных лагерях. Образовательный процесс наши учителя организуют. Самым маленьким 6-7 лет – с ними тоже будут работать педагоги», — рассказал губернатор Игорь Артамонов.
По словам Игоря Артамонова, дети пробудут в Липецкой области три недели.
«Постараемся отвлечь их от переживаний и тревог. Свозим в зоопарк, на Кудыкину гору, проведём творческие и научные мастер-классы. Питание пять раз в день. Каждого окружим заботой и вниманием», — пообещал губернатор.
Видео правительства Липецкой области.
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