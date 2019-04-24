Погода в Липецке

сегодня, 17:22

В Липецкой области теплее обычного на 6 градусов

355
#потепление
В Липецкой области теплее обычного на 6 градусов

25 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона — ожидается комфортная погода без осадков. 26 и 27 апреля атмосферное давление начнет падать, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. 

Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области  переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем от 23 до 25 градусов тепла.

День 25 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 4 градусов мороза.

355
#потепление

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