В Липецкой области теплее обычного на 6 градусов

25 апреля Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона — ожидается комфортная погода без осадков. 26 и 27 апреля атмосферное давление начнет падать, местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза.

Среднесуточные температуры воздуха составят 14-16 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от 4 до 9 градусов тепла, днем составит от 21 до 26 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 5 до 7 градусов тепла, днем от 23 до 25 градусов тепла.



День 25 апреля стал самым теплым в Липецке в 1950 году, тогда в городе было +28 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году – 4 градусов мороза.



