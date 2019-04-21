Малоизвестное интервью Аллы Пугачевой в Липецке

В 1993 году в "Звездном" Примадонна уже говорила о прощальном туре.

На этой неделе вся страна отмечала юбилей Аллы Пугачевой. Вечно юной Примадонне исполнилось 70 лет.

GOROD48 решил внести свою лепту в торжество: с помощью наших друзей мы разыскали редкую запись интервью, которое Алла Борисовна дала в Липецке в далеком уже 1993 году после концерта во дворце спорта «Звездный».

В нем она, в частности, рассказала, что в Липецке, в котором в свое время в 1969-70 гг. служила в местной филармонии, она испытывает особое волнение на концертах и всегда выступает здесь, как в первый раз. Не обошлось и без темы повышенного интереса к ее личной жизни (до свадьбы с Филиппом Киркоровым оставался один год), Пугачева рассказала с какого времени ее начали в основном называть по имени и отчеству, ответила на вопрос о своих гонорарах и в 1993 году рассуждала, что, возможно, скоро даст прощальные концерты и навсегда покинет сцену.







Самые интересные вопросы «звезде» задавали липецкие тележурналисты Алексей Дека о Олег Ветров, а снимал видео (первая официальная съемка в начале славной карьеры!) Аркадий Свиридов, которому мы выражаем благодарность за предоставленный уникальный материал!



Аркадий Свиридов начал свою операторскую деятельность сразу со съемок Примадоны.

