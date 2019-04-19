Происшествия

17 минут назад

Серийный угонщик попался на краже велосипеда

2 117
#кража
Серийный угонщик попался на краже велосипеда

С начала апреля 23-летний парень угнал пять "ВАЗов".

Седьмого апреля у 30-летнего жителя Долгоруковского района украли велосипед. Полицейские задержали предполагаемого вора, оказалось, что он причастен к угонам пяти автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, неработающий 23-летний житель Долгоруковского района подозревается в пять фактах неправомерного завладения транспортными средствами: 15 апреля он угнал "ВАЗ-2106", принадлежащий 66-летнему мужчине, четвертого апреля - "ВАЗ-11113"  74-летнего пенсионера, первого апреля - "ВАЗ-2110" 30-летнего водителя, "ВАЗ-21074" 69-летнего пенсионера и "ВАЗ-21061", принадлежащий еще одному 69-летнему гражданину.


2 117
#кража

Комментарии (3)

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бабушка

10 секунд назад
Иномарку угнать слабо,но хоть со стариками справился.
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Гость

3 минуты назад
А ещё он спёр терминал в Октябрьском.
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Лида

3 минуты назад
Вот щенок 23 года а сколько боли принёс пожилым людям,его надо сразу уничтожать.
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