Серийный угонщик попался на краже велосипеда

С начала апреля 23-летний парень угнал пять "ВАЗов".

Седьмого апреля у 30-летнего жителя Долгоруковского района украли велосипед. Полицейские задержали предполагаемого вора, оказалось, что он причастен к угонам пяти автомобилей.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, неработающий 23-летний житель Долгоруковского района подозревается в пять фактах неправомерного завладения транспортными средствами: 15 апреля он угнал "ВАЗ-2106", принадлежащий 66-летнему мужчине, четвертого апреля - "ВАЗ-11113" 74-летнего пенсионера, первого апреля - "ВАЗ-2110" 30-летнего водителя, "ВАЗ-21074" 69-летнего пенсионера и "ВАЗ-21061", принадлежащий еще одному 69-летнему гражданину.