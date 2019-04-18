Липчанка едва не позавтракала целлофаном

В магазине готовы разобраться с жалобой.

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В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Татьяна. Женщина утверждает, что накануне купила булочку в супермаркете «Европа» (улица Стаханова) и сегодня утром хотела ею позавтракать. Но аппетит липчанке испортила опасная находка: вместе с начинкой в булке оказался целлофан.



- Купила булочку их собственного производства. Обнаружила в ней большой кусок целлофана. Это жесть! То, что больше покупать продукцию их собственного производства не буду - это точно! Хочу, чтобы все люди знали и были в курсе, что в булочках могут попадаться совсем не съедобные вещи! А пекарям из супермаркета хочется пожелать больше любви к своей работе и внимательности: такие "вкусные" булочки могут и им попасться - ведь эти пекари такие же покупатели, как и мы с Вами! - обращается к пекарям Татьяна.



В супермаркете готовы разобраться с жалобой. Женщину, нашедшую в сдобе целлофан, ждут в магазине с чеком.



- Вся наша выпечка — исключительно ручной работы. Весь процесс контролируют три специалиста. Все ингредиенты нам поступают уже фасованными. Посторонние предметы, тем более — целлофан, попасть в продукцию никак не могут, - утверждает директор магазина Елена Иванова. - Мы выпекаем порядка 300 булочек в день, вес процесс проходит под строгим контролем.



Директор добавила, что все действия в пекарне фиксируются на запись видеокамеры. Для того, чтобы провести разбирательство, руководству супермаркета нужно знать точное время покупки спорной сдобы. Тогда можно будет определит партию и установить, действительно ли булку испекли с целлофаном, или жалоба — абсолютная клевета.