В России

43 минуты назад

Знаменитый хоккеист напал на девушку

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#драка #хоккей
Знаменитый хоккеист напал на девушку

Причиной потасовки стал дорожный конфликт.

Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице. Об этом пишет "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.

По данным РИА Новости, инцидент произошел 12 апреля в Казани. Отмечается, что машина потерпевшей преградила проезд "Мерседесу" Обухова, что послужило причиной конфликта. На видеозаписи видно, как хоккеист наносит ей удары.


Пострадавшая уверяет, что в травмпункте у нее обнаружили ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, были подозрения на сотрясение мозга. Девушка написала заявление в полицию, сообщает «Газета.ру». Обухов в ответ заявил, что водитель перекрывшего его транспорт автомобиля сама виновата, так как грубила ему.
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#драка #хоккей

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