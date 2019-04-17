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43 минуты назад
Знаменитый хоккеист напал на девушку
Причиной потасовки стал дорожный конфликт.
Экс-форвард казанского "Ак Барса" Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице. Об этом пишет "Спорт Бизнес Online" со ссылкой на слова пострадавшей.
По данным РИА Новости, инцидент произошел 12 апреля в Казани. Отмечается, что машина потерпевшей преградила проезд "Мерседесу" Обухова, что послужило причиной конфликта. На видеозаписи видно, как хоккеист наносит ей удары.
Пострадавшая уверяет, что в травмпункте у нее обнаружили ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, были подозрения на сотрясение мозга. Девушка написала заявление в полицию, сообщает «Газета.ру». Обухов в ответ заявил, что водитель перекрывшего его транспорт автомобиля сама виновата, так как грубила ему.
По данным РИА Новости, инцидент произошел 12 апреля в Казани. Отмечается, что машина потерпевшей преградила проезд "Мерседесу" Обухова, что послужило причиной конфликта. На видеозаписи видно, как хоккеист наносит ей удары.
Пострадавшая уверяет, что в травмпункте у нее обнаружили ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, были подозрения на сотрясение мозга. Девушка написала заявление в полицию, сообщает «Газета.ру». Обухов в ответ заявил, что водитель перекрывшего его транспорт автомобиля сама виновата, так как грубила ему.