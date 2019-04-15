Общество

27 минут назад

После смерти жены житель Лебедяни бросил на произвол судьбы своих детей

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#опека #алмиенты
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После смерти жены житель Лебедяни бросил на произвол судьбы своих детей

В рамках надзора за соблюдением прав несовершеннолетних прокуратура Лебедянского района установила, что отец двоих несовершенолетних дочерей, 2007 и 2008 г. рождения, уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей.

Мать девочек умерла в 2017 году, вследствие чего дети остались на попечении отца.

Решением Лебедянского районного суда от 04.07.2018 ответчик был ограничен в родительских правах в отношении дочерей и принужден выплачивать алименты на их содержание. 

 Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию дочерей.

 Однако своего поведения по отношению к детям не изменил : длительное время не проживает по месту регистрации, не встречается и не общается с дочерьми.

Согласно информации из Лебедянского РО СП УФССП России по Липецкой области задолженность по алиментам составляет более 150 тысяч руб.

Отделом опеки и попечительства администрации района  девочкам на безвозмездной основе назначен опекун. 

 Поскольку все способы  воздействия на отца с целью понудить его заняться воспитанием собственных детей были исчерпаны, действуя в интересах несовершеннолетних прокурор обратился в суд с требованием лишить  ответчика родительских прав, сообщает прокуратура Липецкой области.

Фото: adastra.fit.edu

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#опека #алмиенты
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Комментарии (2)

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АНОНИМ

7 минут назад
ТЫ БЫ МУЖИК ПОДУМАЛ , -ЧТО ТЕБЯ ЖДЕТ ВПЕРЕДИ , БЕЗ ИХ ПОМОЩИ , ПАПАША !!!
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Мужик

12 минут назад
Так бы никогда не поступил.ЧМО.
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