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38 минут назад

Социал-демократы победили на выборах в Финляндии

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#выборы
Социал-демократы победили на выборах в Финляндии

Финны выбирали Парламент.

Оппозиционная социал-демократическая партия Финляндии (СДПФ), по предварительным данным, стала победителем на парламентских выборах в Финляндии после подсчета 99,9% голосов избирателей. На данный момент партия получила 40 мандатов из 200 в национальном собрании страны, пишут « Известия». Впервые в истории Финляндии на выборах в парламент ни одна из партий не набрала 20% голосов избирателей, сообщает министерство юстиции страны.


Социал-демократы набрали 17,7%, уточняет ТАСС. Они, однако, лишь на доли процента опередили занявших второе место "Истинных финнов" - у этой партии 17,5%, на третьем месте - Национальная коалиционная партия (НКП) - 16,9%. Далее - правящий "Финляндский центр" (ФЦ) с 13,9%, для которого выборы закончились ожидаемым разочарованием и потерей 18 мандатов в парламенте, на пятой позиции - оппозиционный "Союз "зеленых" (11,4%).
У остальных партий - менее 10% голосов. Оппозиционный "Левый союз" набрал 8,6%, оппозиционная Шведская народная партия - 4,4%, оппозиционная Христианская демократическая партия - 3,9%, правительственное "Синее будущее" - 1%, эта партия оказалась единственной из ранее входивших в парламент, которая не получает мест в его новом составе.


Окончательные официальные результаты выборов в парламент Финляндии будут опубликованы 17 апреля.
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#выборы

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