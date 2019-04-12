Ельчанина осудили за сбыт героина

Елецким городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков.

Как установлено материалами уголовного дела, осенью прошлого года 30-летний ранее судимый ельчанин, страдающий наркозависимостью, продал за 1000 рублей знакомому 0,03 грамма героина.



В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали, и в дальнейшем ему было предъявлено обвинение по ч.1 ст.228.1 ч.1 УК РФ.

Несмотря на наличие видеоматериалов, зафиксировавших факт сбыта наркотика, подсудимый свою вину не признал.

Вместе с тем, совокупность доказательств, представленных государственным обвинителем, позволила суду прийти к выводу о доказанности обвинения.

Учитывая обстоятельства дела, наличие в действиях подсудимого опасного рецидива, а также неотбытое наказание по предыдущему приговору, суд приговорил его к шести годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.