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сегодня, 16:10

Площадь Героев и улицу Московская украсит модульное озеленение

15 907
#благоустройство
Площадь Героев и улицу Московская украсит модульное озеленение

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, завтра начнутся работы по сносу сухих елей близ остановки общественного транспорта «площадь Героев». 


Четыре из шести деревьев планируется спилить. Еще два переместят на территорию муниципального «Зеленхоз». Здесь растения вылечат, дадут им окрепнуть, после чего высадят на территории города. Погибшие деревья заменят туи. Однако, принимая во внимание агрессивную среду и стесненные условия для развития корневой системы, хвойные будут расти в специальных вазонах. Комфортнее для жителей и гостей города площадь Героев сделают скамейки и урны. Они появятся здесь ближе к 9 мая.  

Модульное озеленение придет и на улицу Московская. Растения в вазонах сменят кустарник, который на протяжении последних нескольких лет выполнял роль разделительной полосы. Накануне сотрудники «Зеленхоз» начали работы по его удалению. Места произрастания кустарника на ул. Московская и елей на пл. Героев замостят плиткой.
15 907
#благоустройство

Комментарии (15)

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007

29 минут назад
https://gorod48.ru/news/314572/
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007

31 минуту назад
скока там потрачено на этот кустарник????ответ 16 миллионов 404 тысячи рублей
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неадекватная женщина со вкусом

36 минут назад
"Растения в вазонах" - это лютый колхоз. У провинциальных депутатов на дачах такие вазоны, а еще плитка и забор из профлиста, и баня куда возят шлюх, и Ленд Крузер под навесом из поликарбоната.
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неадекватная женщина со вкусом

39 минут назад
Значит, забор на Московской под названием "Коновязь Гулевского" сначала поменяли на кусты, а теперь кусты меняют на плитку??? Пипец. Прикидываются идиотами и деньги осваивают, совсем совесть потеряли.
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неадекватная женщина со вкусом

42 минуты назад
Такое чувство, что это проектировал семиклассник, изучивший окружности и прямоугольники. Але, современные проекты озеленения давным-давно другие! Купите специалистам по благоустройству компьютер с интернетом, пусть хоть Зарядье загуглят.
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Какое фигню придумали.

45 минут назад
На площади парковочный карман. Это что за дорожки вдоль газонов?-чтоб путь по плитке срезать? Вазоны с туями хорошо, сломают-100 процентов туи. Дилетантский проект,
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гостья

50 минут назад
Колобок, ааа.....а действительно, а куда кладбище денут с церковью? на картинках их нет
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Сосед

59 минут назад
Одни картинки нам показывают а на деле город помойка как был так и есть
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ай-ай

сегодня, 16:31
Сначала металлическое ограждение, затем кустарник, следом - модульное озеленение и все за бюджетные деньги. Сначала установить светофоры у памятника танкистам, затем убрать, и снова за наши деньги.Кто-то при таком рачительном хозяйствование точно зеленеет.
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Колобок

сегодня, 16:31
А что - церковь и кладбище снесут? По картинке видны огромные деревья (откуда?) и ни могил, ни церкви.
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