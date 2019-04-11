Площадь Героев и улицу Московская украсит модульное озеленение

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, завтра начнутся работы по сносу сухих елей близ остановки общественного транспорта «площадь Героев».



Четыре из шести деревьев планируется спилить. Еще два переместят на территорию муниципального «Зеленхоз». Здесь растения вылечат, дадут им окрепнуть, после чего высадят на территории города. Погибшие деревья заменят туи. Однако, принимая во внимание агрессивную среду и стесненные условия для развития корневой системы, хвойные будут расти в специальных вазонах. Комфортнее для жителей и гостей города площадь Героев сделают скамейки и урны. Они появятся здесь ближе к 9 мая.



Модульное озеленение придет и на улицу Московская. Растения в вазонах сменят кустарник, который на протяжении последних нескольких лет выполнял роль разделительной полосы. Накануне сотрудники «Зеленхоз» начали работы по его удалению. Места произрастания кустарника на ул. Московская и елей на пл. Героев замостят плиткой.

