В квартире липчанки взорвалась сигнальная ракета

Женщина подобрала ее на улице Липецка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в минувшую пятницу в полицию обратилась жительница Липецка. Она рассказала, что на улице Шкатова нашла предмет похожий на авторучку. Принесла ее домой, и вместе с молодым человеком решила ее разобрать. Оказалось, что это не авторучка, а пусковое устройство для сигнальной ракеты. Не зная этого, они запустили механизм, и из «ручки» вылетел сигнальный огонь.



- В результате срабатывания сигнальной ракеты никто не пострадал, – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



По факту обращения полиция проводит проверку.



