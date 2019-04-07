Происшествия

сегодня, 11:22

В квартире липчанки взорвалась сигнальная ракета

6 1487
#несчастный случай
В квартире липчанки взорвалась сигнальная ракета

Женщина подобрала ее на улице Липецка.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в минувшую пятницу в полицию обратилась жительница Липецка. Она рассказала, что на улице Шкатова нашла предмет похожий на авторучку. Принесла ее домой, и вместе с молодым человеком решила ее разобрать. Оказалось, что это не авторучка, а пусковое устройство для сигнальной ракеты. Не зная этого, они запустили механизм, и из «ручки» вылетел сигнальный огонь.

- В результате срабатывания сигнальной ракеты никто не пострадал, – рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

 По факту обращения полиция проводит проверку.

6 1487
#несчастный случай

Комментарии (6)

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Любовь Гуридова

13 минут назад
К чему приводить неосмотрительность, зачем брать в руки ,что попало?
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Фейверки

40 минут назад
Фейверки !
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В нормальном

41 минуту назад
государстве следовало бы закрыть все .
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fed

сегодня, 11:41
Сенсей, в тексте все вроде написано
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Липчанские вести

сегодня, 11:40
Липчане дома в минеров играли,старый фугас из земли разбирали.Грохот раздался,липчанам капут.А город подумал:"Ученья идут!"
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Сенсей

сегодня, 11:39
Был пожер, как узнали то?
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