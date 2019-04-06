Происшествия
сегодня, 15:00
На улице Московской автобус врезался в столб
Это уже третье ДТП с участием автобусов за эту неделю в Липецке.
Сегодня в Липецке на улице Московской автобус маршрута №359 врезался в опору сети уличного освещения. Авария произошла напротив полиграфического комплекса.
Это уже третья авария с пассажирским транспортом за эту неделю.
3 апреля на улице Космонавтов врезался в столб автобус №22. В ДТП пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка, которая была госпитализирована.
5 апреля муниципальный автобус маршрута №33 врезался в отбойник на улице Неделина. ДТП произошло из-за пьяного пассажира, который схватил за руки водителя автобуса.
Это уже третья авария с пассажирским транспортом за эту неделю.
3 апреля на улице Космонавтов врезался в столб автобус №22. В ДТП пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка, которая была госпитализирована.
5 апреля муниципальный автобус маршрута №33 врезался в отбойник на улице Неделина. ДТП произошло из-за пьяного пассажира, который схватил за руки водителя автобуса.
Вот только не надо
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