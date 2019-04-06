Происшествия

сегодня, 15:00

На улице Московской автобус врезался в столб

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#Авария #ДТП
На улице Московской автобус врезался в столб

Это уже третье ДТП с участием автобусов за эту неделю в Липецке.

Сегодня в Липецке на улице Московской автобус маршрута №359 врезался в опору сети уличного освещения. Авария произошла напротив полиграфического комплекса.

Это уже третья авария с пассажирским транспортом за эту неделю. 

3 апреля на улице Космонавтов врезался в столб автобус №22. В ДТП пострадали три человека, в том числе 14-летняя девочка, которая была госпитализирована.

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5 апреля муниципальный автобус маршрута №33 врезался в отбойник на улице Неделина. ДТП произошло из-за пьяного пассажира, который схватил за руки водителя автобуса.

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#Авария #ДТП

Комментарии (13)

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Вот только не надо

3 минуты назад
Муки выбора, про такси. Таксисты возят за копейки!!!
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Валера

16 минут назад
Надо по 8 часов работать а не как они как зомби
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Александр Баранов

32 минуты назад
Муки выбора, 22 тоже частный.
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ГОША

35 минут назад
на автобусах сзади написано з\п до 65 тыс руб вот водилы и круглыми сутками пашут!!!!!!!
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Муки выбора

36 минут назад
Рабочие жители города давно в растерянности, на чём передвигаться по городу и каких перевозчиков выбирать? Ведь мэрия преступно самоустранилась от многих своих задач. Выбора нет в прямом смысле. Трамвай в некондиционном состоянии, рельсы на Сокол давно убрали, новые микрорайоны изначально задуманы быть без общественного транспорта. Среди автотранспорта опасны не только частники, но и муниципалы. 22 маршрут много раз попадал в сводки. Ужасное столкновение было напротив Звёздного год назад. За руль купленных автобусов сажают женщин. Даже у частников начинают ездить "мартышки" (30). Итог - автобусы не для нас. На скутер нужны права, велосипед для ясной сухой погоды. Такси для повседневного использования не подходит, высокий тариф, несовершенство законодательства, отсутствие таксопарков. Личный транспорт - неподъёмно по стоимости: топливо, страховка, штрафы, стоянка, нервы.
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Ха

46 минут назад
Стобы открыли охоту на автобусы
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1

49 минут назад
Пассажирскому транспорту, по-хорошему, нечего делать на дорогах общего пользования, да с такой аварийностью, ибо рисковать десятками жизней при имеющихся конституционных приоритетах недопустимо. Нужен трамвай, метро, электричко.
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Житель

49 минут назад
Ничего страшного, налогоплательщики оплатят
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1

53 минуты назад
ДТП с автобусами ежедневно по несколько раз! Только вчера, не считая 33 под мостом, на Натуралистов "поехали на хреновом" с бобиком и на ост. Проспект Победы со стороны Подарочного легковушка въехала в еврохлам.
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1

55 минут назад
Как по благословлению Товаркиной водители с урезанной зарплатой работают по 24 часа
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