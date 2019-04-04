Липецку не хватает почти четырехсот полицейских

Причем, эта цифра будет расти.

На комитете по законодательству и правовым вопросам регионального парламента депутатам представили отчет о работе правоохранительных органов в 2018 году. Заместитель начальника УМВД по Липецкой области Александр Мельниченко ответил на вопросы народных избранников.



Как сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета, депутатов интересовало, как сегодня складывается ситуация с обеспеченностью кадрами в липецкой полиции. По словам Александра Мельниченко, сейчас не хватает 388 сотрудников. Причем руководство липецкой полиции предполагает, что эта цифра будет расти. Это связывают со слухами о том, что льготный пенсионный порог для выхода на пенсию будет увеличен с 20 до 25 лет. Однако, липецкие правоохранители заверили, что не смотря на кадровый дефицит, ситуация стабильна, проблем с выполнением функциональных задач у полицейских не возникает.



Также народные избранники задали вопрос о мерах по борьбе с незаконной торговлей контрафактным алкоголем. В прошлом году полицейские завели 17 уголовных дел по факту продажи незаконной алкогольной продукции. Они изъяли из оборота более 75 тонн опасного алкоголя. Во многом благодаря этому почти на 30 процентов снизилось количество отравлений суррогатами. Удельный вес так называемой «пьяной» преступности в регионе почти на 30% ниже, чем в среднем по стране.



На комитете также подняли проблему, связанную с участившимися случаями ложных сообщений о взрывных устройствах в торговых центрах, рынках, учебных организациях. Александр Мельниченко сообщил, что УВД проводит комплексную работу со всеми силовыми службами. Чаще всего подобные звонки и письма поступают из-за рубежа. Один из последних случаев – неоднократное лже-минирование Петровского рынка в Липецке. Правоохранители разработали алгоритм действий в подобных ситуациях.



Депутаты рекомендовали усилить профилактическую работу так называемых дистанционных мошенничеств, особенно в отношении пожилых людей. Как рассказал Александр Мельниченко, несмотря на то, что сегодня большое внимание уделяется просвещению жителей, все равно люди доверяют преступникам. Полицейские проводят подомовые обходы, раздают специальные памятки, размещают информацию в СМИ, социальных и торговых учреждениях. Но во многих случаях, даже получив информацию от участкового, люди попадаются на уловки мошенников.



Еще одна затронутая проблема - увеличение подростковой преступности в регионе. По сообщению замначальника УМВД сегодня проводится детальный анализ каждого преступления, где дети и подростки выступают либо потерпевшей стороной, либо подозреваемыми. Ведется большая профилактическая работа с трудными подростками. Сегодня на учете стоят почти полторы тысячи несовершеннолетних и около двух тысяч неблагополучных родителей.



Депутаты считают, что необходимо в профилактических целях усилить работу по созданию профильных смен в летнее время года для организации отдыха и досуга так называемых трудных подростков. И попросили содействия со стороны правоохранителей тем общественным структурам, которые готовы заняться этой работой.



На комитете парламентарии подняли тему представления справок о составе семьи. Базу данных по регистрационному учету жителей ведет МВД России. С начала года граждане освобождены от обязанности самостоятельно предоставлять такие справки. Эта информация должна предоставляться в порядке межведомственного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Но система в этом направлении работает не в полной мере, федеральный закон не всегда выполняется.



Депутаты рекомендуют УМВД проработать этот вопрос и принять всевозможные меры для соблюдения прав граждан.



Кроме того, парламентарии обратили внимание на работу системы «Безопасный город», так как, согласно отчету, в Липецке установлено более 2000 камер наблюдения, но в прошлом году с их помощью удалось раскрыть всего 3 преступления. Возникают вопросы к качеству установленных камер.



А депутат Дмитрий Аксенов просил рассмотреть возможность увеличения количества патрулей на городских окраинах.

